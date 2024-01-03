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Суд Латвії надав притулок громадянину РФ, який воював на боці України

3 січня 2024 10:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Суд Латвії надав притулок громадянину РФ, який воював на боці України
Суддя латвійського суду. Фото: LETA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Латвії суд зобов'язав надати притулок росіянину, який воював на боці України. Він пробув на фронті півтора місяця, де дістав контузію та травму хребта і коліна.

Про це повідомляє Delfi.

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Притулок для росіянина в Латвії 

Як відомо, Адміністративний районний суд Латвії зобов'язав надати притулок росіянину, який воював на боці України. Рішення ухвалили після консультації зі Службою державної безпеки (VDD). 

Зазначається, що це вже вдруге росіянин звертався за притулком у Латвії, першого разу йому відмовили, оскільки в нього громадянство РФ. Але з 1997 року він жив в Україні, просто не мав відповідних документів. 

Ще на початку 2014 року він добровольцем вступив до батальйону "Донбас" та воював проти Росії. На фронті чоловік пробув півтора місяця, де дістав контузію, травму хребта і коліна. Він не розголошував про свою участь у війні в Україні, оскільки боявся, що про це дізнаються російські спецслужби. 

"Під час обстрілу у чоловіка згоріли особисті речі, у тому числі паспорт громадянина РФ. У 2021 році він почав збирати документи для набуття статусу біженця в Україні", — йдеться у матеріалі. 

Вже після повномасштабного вторгнення РФ він разом зі своєю сім'єю виїхав до Латвії, де просив притулку. Однак в перший раз йому відмовили, бо не знайшли доказів його участі у війні на боці України,  а також того, що в РФ він оголошений у розшук і ним цікавляться російські служби. 

Після цього він звернувся до суду, де наголосив, що не бажає підтримувати з Росією будь-які зв'язки, і суд став на його бік. 

Нагадаємо, польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда відмовився потиснути руку супернику з Росії Денису Хісматулліну. Це відбулося наприкінці грудня в Самарканді (Узбекистан), на Чемпіонаті світу зі швидкісних шахів.

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