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Суд Латвии предоставил убежище гражданину РФ, который воевал на стороне Украины

3 января 2024 10:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Суд Латвии предоставил убежище гражданину РФ, который воевал на стороне Украины
Судья латвийского суда. Фото: LETA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Латвии суд обязал предоставить убежище россиянину, воевавшему на стороне Украины. Он пробыл на фронте полтора месяца, где получил контузию, травму позвоночника и колена.

Об этом сообщает Delfi.

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Убежище для россиянина в Латвии

Как известно, Административный районный суд Латвии обязал предоставить убежище россиянину, воевавшему на стороне Украины. Решение было принято после консультации со Службой государственной безопасности (VDD).

Отмечается, что это уже второй раз россиянин обращался за убежищем в Латвии, в первый раз ему было отказано, поскольку у него гражданство РФ. Но с 1997 года он жил в Украине, просто не имел соответствующих документов.

Еще в начале 2014 года он добровольцем вступил в батальон "Донбасс" и воевал против России. На фронте мужчина пробыл полтора месяца, где получил контузию, травму позвоночника и колена. Он не разглашал о своем участии в войне в Украине, потому что боялся, что об этом узнают российские спецслужбы.

"При обстреле у мужчины сгорели личные вещи, в том числе паспорт гражданина РФ. В 2021 году он стал собирать документы для обретения статуса беженца в Украине", — говорится в материале.

Уже после полномасштабного вторжения РФ он вместе со своей семьей уехал в Латвию, где просил убежища. Однако в первый раз ему отказали, потому что не нашли доказательств его участия в войне на стороне Украины, а также того, что в РФ он объявлен в розыск и им интересуются российские службы.

После этого он обратился в суд, где подчеркнул, что не желает поддерживать с Россией какие-либо связи, и суд встал на его сторону.

Напомним, польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку сопернику из России Денису Хисматуллину. Это произошло в конце декабря в Самарканде (Узбекистан), на Чемпионате мира по скоростным шахматам.

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