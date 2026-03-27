Стукають о 10 вечора, діти не можуть спати: кияни про метро на Виноградарі

Будівництво метро на Виноградорі.

Кияни продовжуються очікувати на завершення будівництва метро на Виноградарі. Нині там тривають ремонтні роботи зранку до пізньої ночі.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик поспілкувалась з місцевими жителями і дізналась, що їх турбує.

Кияни готові чекати на відкриття метро ще 2 роки

Мешканці житлового масиву готові чекати на завершення будівництва. Сподіваються, що прогноз мера столиці Віталія Кличка про відкриття двох станцій в 2027 році, справдиться. Однак, нині зіштовхуються з труднощами через активні роботи в тунелі.

"Будівництво дуже ускладнює моє життя. Постійні шум, пилюка, бруд. Я розумію, що для багатьох жителів масиву це краще. Втім, вечірні роботи, на мою думку, не мають проводитися. Робочий день має бути з 10 ранку до 7 вечора, бо ми кладемо дітей спати", — скаржиться киянка Крістіна.

"Хотілося би, щоб покращили стан переходів через зону будівництва. Зараз важко пересуватись тут мам з візочками, ветеранам на протезах та українцям на кріслах колісних. Ми йдемо і всі у бруді", — також ділиться негативним досвідом містянка Тетяна, якій важко гуляти масивом з двома дітьми.

Для продовження будівництва в місті продовжили перекриття проспекту Європейського Союзу до 1 грудня 2026 року.

"Перекриття проспекту дуже заважає. Наш житловий масив лише збільшується, а змоги пересуватись на громадському транспорті фактично немає, бо він рухається в іншому форматі. Якби вони (ред. — міська влада) хотіли зробити це швидко, вони б добудували метро. Мабуть бажання немає і ми всі знаємо чому", — додає киянка Тетяна.

Однак, попри складнощі і неприємні моменти кияни готові чекати на відкриття станцій. Вони переконані, що це полегшить життя сотней мешканців Виноградаря.

