Головна Новини дня Стукають о 10 вечора, діти не можуть спати: кияни про метро на Виноградарі

Стукають о 10 вечора, діти не можуть спати: кияни про метро на Виноградарі

Дата публікації: 27 березня 2026 16:06
Стукають о 10 вечора, діти не можуть спати: кияни про метро на Виноградарі
Будівництво метро на Виноградорі. Фото: Новини.LIVE

Кияни продовжуються очікувати на завершення будівництва метро на Виноградарі. Нині там тривають ремонтні роботи зранку до пізньої ночі.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик поспілкувалась з місцевими жителями і дізналась, що їх турбує.

Кияни готові чекати на відкриття метро ще 2 роки

Мешканці житлового масиву готові чекати на завершення будівництва. Сподіваються, що прогноз мера столиці Віталія Кличка про відкриття двох станцій в 2027 році, справдиться. Однак, нині зіштовхуються з труднощами через активні роботи в тунелі.

"Будівництво дуже ускладнює моє життя. Постійні шум, пилюка, бруд. Я розумію, що для багатьох жителів масиву це краще. Втім, вечірні роботи, на мою думку, не мають проводитися. Робочий день має бути з 10 ранку до 7 вечора, бо ми кладемо дітей спати", — скаржиться киянка Крістіна. 

Кияни скаржаться про будівництво метро
Киянка Крістіна. Фото: Новини.LIVE

"Хотілося би, щоб покращили стан переходів через зону будівництва. Зараз важко пересуватись тут мам з візочками, ветеранам на протезах та українцям на кріслах колісних. Ми йдемо і всі у бруді", — також ділиться негативним досвідом містянка Тетяна, якій важко гуляти масивом з двома дітьми.

Читайте також:

Для продовження будівництва в місті продовжили перекриття проспекту Європейського Союзу до 1 грудня 2026 року. 

"Перекриття проспекту дуже заважає. Наш житловий масив лише збільшується, а змоги пересуватись на громадському транспорті фактично немає, бо він рухається в іншому форматі. Якби вони (ред. —  міська влада) хотіли зробити це швидко, вони б добудували метро. Мабуть бажання немає і ми всі знаємо чому", — додає киянка Тетяна.

Кияни очікують на завершення будівництва на Виноградорі
Киянка Тетяна. Фото: Новини.LIVE

Однак, попри складнощі і неприємні моменти кияни готові чекати на відкриття станцій. Вони переконані, що це полегшить життя сотней мешканців Виноградаря.

Нагадаємо, коли у Києві мають відкрити станцію "Мостицька". Вже побудовано правий тунель до  станції "Сирець", а також частину вентиляційних вузлів.

Також ми розповідали про станцію "Загорівська", якій так і не судилося побачити своїх пасажирів. Будівництво станції планували завершити одночасно з відкриттям "Дорогожичів". Проте економічна криза середини дев'яностих років зупинила роботу на ранній стадії.

Віталій Кличко Київ метро опитування будівництво
Анна Сірик - Журналістка
Анна Сірик
