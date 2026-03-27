Главная Новости дня Стучат в 10 вечера, дети не могут спать: киевляне о метро на Виноградаре

Дата публикации 27 марта 2026 16:06
Строительство метро на Виноградоре. Фото: Новости.LIVE

Киевляне продолжают ожидать завершения строительства метро на Виноградаре. Сейчас там продолжаются ремонтные работы с утра до поздней ночи.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась с местными жителями и узнала, что их беспокоит.

Киевляне готовы ждать открытия метро еще 2 года

Жители жилого массива готовы ждать завершения строительства. Надеются, что прогноз мэра столицы Виталия Кличко об открытии двух станций в 2027 году, сбудется. Однако, сейчас сталкиваются с трудностями из-за активных работ в тоннеле.

"Строительство очень усложняет мою жизнь. Постоянные шум, пыль, грязь. Я понимаю, что для многих жителей массива это лучше. Впрочем, вечерние работы, по моему мнению, не должны проводиться. Рабочий день должен быть с 10 утра до 7 вечера, потому что мы кладем детей спать", — жалуется киевлянка Кристина.

Киевлянка Кристина. Фото: Новини.LIVE

"Хотелось бы, чтобы улучшили состояние переходов через зону строительства. Сейчас трудно передвигаться здесь мамам с колясками, ветеранам на протезах и украинцам на креслах колесных. Мы идем и все в грязи", — также делится негативным опытом горожанка Татьяна, которой трудно гулять по массиву с двумя детьми.

Для продолжения строительства в городе продлили перекрытие проспекта Европейского Союза до 1 декабря 2026 года.

"Перекрытие проспекта очень мешает. Наш жилой массив только увеличивается, а возможности передвигаться на общественном транспорте фактически нет, потому что он движется в другом формате. Если бы они (ред. — городские власти) хотели сделать это быстро, они бы достроили метро. Видимо желания нет и мы все знаем почему", — добавляет киевлянка Татьяна.

Киевлянка Татьяна. Фото: Новини.LIVE

Однако, несмотря на сложности и неприятные моменты киевляне готовы ждать открытия станций. Они убеждены, что это облегчит жизнь сотней жителей Виноградаря.

Напомним, когда в Киеве должны открыть станцию "Мостицкая". Уже построен правый тоннель к станции "Сырец", а также часть вентиляционных узлов.

Также мы рассказывали о станции "Загоровская", которой так и не суждено было увидеть своих пассажиров. Строительство станции планировали завершить одновременно с открытием "Дорогожичей". Однако экономический кризис середины девяностых годов остановил работу на ранней стадии.

Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
