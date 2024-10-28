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Студент "зливав" місця перебування ТЦК — як покарав суд

28 жовтня 2024 07:54
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Суд покарав студента, який публікував інформацію щодо місця перебування ТЦК
Суддя. Ілюстративне фото: Pexels
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Чернівцях студент "Харківського політехнічного інституту" писав повідомлення та робив фото щодо місць розташування працівників ТЦК, поширюючи інформацію у своєму Telegram-каналі. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За матеріалами справи, чоловік знаючи, що діяльність ТЦК по здійсненню мобілізаційних заходів викликала широкий резонанс в суспільстві, вирішив перешкодити їх законній діяльності, а також іншим військовим формуванням, які здійснюють призов на військову службу в особливий період.

З метою перешкоджання діяльності, студент використовуючи iPhone 13 Pro оприлюднив у своєму Telegram-каналі, який нараховує близько 2000 осіб, текстові повідомлення з інформацією про місця розташування блокпостів.

Зокрема, це відбулось 1 квітня 2024 року. Тоді чоловік перебуваючи на території залізничного вокзалу станції "Чернівці" (де він є працівником), здійснив приховану фотофіксацію роботи тимчасового блокпосту, після чого розповсюдив інформацію у своєму каналі.

Відповідна інформація була опублікована актуальним часом. Таким чином, студент умисно створив перешкоди та обмеження у законній діяльності військовослужбовців. Як наслідок, мобілізаційні заходи не було виконано в повному обсязі у визначені терміни.

Рішення суду

У підготовчому судовому засіданні прокурор надав суду укладену між ним та обвинуваченим угоду щодо визнання винуватості від 26 вересня 2024 року. Згідно з документом, студент повністю визнав свою винуватість в обсязі пред'явлених обвинувачень, а також сторони дійшли згоди, що за вчинення кримінальних правопорушень чоловік понесе покарання.

Зокрема, було погоджено, що студента позбавлять волі на 5 років. Однак суд звільнив його від відбування покарання, призначивши обвинуваченому випробувальний термін.

Тепер чоловік має з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця роботи або навчання.

Нагадаємо, що студенти українських вишів мають право на відстрочку. Але ті, хто навчаються на вечірньому, заочному відділенні чи здобувають другу вищу освіту, відстрочки від мобілізації не мають — тож їх можуть мобілізувати.

Також ми писали, що в Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Проте є люди, які не підпадають під мобілізацію або ж взагалі виключені з обліку. Однак варто знати, що якщо особа була виключена з військового обліку, але цих даних немає у реєстрі "Оберіг" — вона має з'явитися до ТЦК та СП.

суд Україна ТЦК та СП мобілізація студенти судові рішення

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