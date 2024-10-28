Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Студент "сливал" местонахождение ТЦК — как наказал суд arrow

Студент "сливал" местонахождение ТЦК — как наказал суд

28 октября 2024 07:54
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Суд наказал студента, который публиковал информацию о местонахождении ТЦК
Судья. Иллюстративное фото: Pexels
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Черновцах студент "Харьковского политехнического института" писал сообщения и делал фото о местах расположения работников ТЦК, распространяя информацию в своем Telegram-канале. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

По материалам дела, мужчина зная, что деятельность ТЦК по осуществлению мобилизационных мер вызвала широкий резонанс в обществе, решил помешать их законной деятельности, а также другим военным формированиям, осуществляющим призыв на военную службу в особый период.

С целью препятствования деятельности, студент используя iPhone 13 Pro обнародовал в своем Telegram-канале, насчитывающем около 2000 человек, текстовые сообщения с информацией о местоположении блокпостов.

В частности, это произошло 1 апреля 2024 года. Тогда мужчина находясь на территории железнодорожного вокзала станции "Черновцы" (где он работник), осуществил скрытую фотофиксацию работы временного блокпоста, после чего распространил информацию в своем канале.

Соответствующая информация была опубликована актуальным временем. Таким образом, студент намеренно создал препятствия и ограничения в законной деятельности военнослужащих. Как следствие, мобилизационные мероприятия не были выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Решение суда

В подготовительном судебном заседании прокурор предоставил суду заключенное между ним и обвиняемым соглашение о признании виновности от 26 сентября 2024 года. Согласно документу, студент полностью признал свою виновность в объеме предъявленных обвинений, а также стороны пришли к согласию, что за совершение уголовных правонарушений мужчина понесет наказание.

В частности, было согласовано, что студент будет лишен свободы на 5 лет. Однако суд освободил его от отбывания наказания, назначив обвиняемому испытательный срок.

Теперь мужчина должен появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места работы или учебы.

Напомним, что студенты украинских вузов имеют право на отсрочку. Но те, кто учатся на вечернем, заочном отделении или получают второе высшее образование, отсрочки от мобилизации не имеют — их могут мобилизовать.

Также мы писали, что в Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. Однако есть люди, которые не подпадают под мобилизацию или вообще исключены из учета. Однако следует знать, что если лицо было исключено из военного учета, но этих данных нет в реестре "Оберіг" — человек должен явиться в ТЦК и СП.

суд Украина ТЦК и СП мобилизация студенты судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:18 Зеленский прокомментировал слухи о прекращении помощи от Трампа

23:10 Война повлияла на питание украинцев — что изменилось

23:02 Холодно и туман — какая погода будет завтра в Одессе

23:00 Умеров сообщил, какие обновления добавили в Армию+

22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

22:12 Атака РФ на Харьков — Синегубов сообщил, куда попали оккупанты

22:01 В Кривом Роге раздались мощные взрывы

23:18 Зеленский прокомментировал слухи о прекращении помощи от Трампа

23:10 Война повлияла на питание украинцев — что изменилось

23:02 Холодно и туман — какая погода будет завтра в Одессе

23:00 Умеров сообщил, какие обновления добавили в Армию+

22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

22:12 Атака РФ на Харьков — Синегубов сообщил, куда попали оккупанты

22:01 В Кривом Роге раздались мощные взрывы

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

Text

21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

Text

21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

Text

20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

Text

18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Text

18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

Text

16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

Text

14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

Text

13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре