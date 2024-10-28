Суд наказал студента, который публиковал информацию о местонахождении ТЦК

Судья. Иллюстративное фото: Pexels

В Черновцах студент "Харьковского политехнического института" писал сообщения и делал фото о местах расположения работников ТЦК, распространяя информацию в своем Telegram-канале. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам дела, мужчина зная, что деятельность ТЦК по осуществлению мобилизационных мер вызвала широкий резонанс в обществе, решил помешать их законной деятельности, а также другим военным формированиям, осуществляющим призыв на военную службу в особый период.

С целью препятствования деятельности, студент используя iPhone 13 Pro обнародовал в своем Telegram-канале, насчитывающем около 2000 человек, текстовые сообщения с информацией о местоположении блокпостов.

В частности, это произошло 1 апреля 2024 года. Тогда мужчина находясь на территории железнодорожного вокзала станции "Черновцы" (где он работник), осуществил скрытую фотофиксацию работы временного блокпоста, после чего распространил информацию в своем канале.

Соответствующая информация была опубликована актуальным временем. Таким образом, студент намеренно создал препятствия и ограничения в законной деятельности военнослужащих. Как следствие, мобилизационные мероприятия не были выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Решение суда

В подготовительном судебном заседании прокурор предоставил суду заключенное между ним и обвиняемым соглашение о признании виновности от 26 сентября 2024 года. Согласно документу, студент полностью признал свою виновность в объеме предъявленных обвинений, а также стороны пришли к согласию, что за совершение уголовных правонарушений мужчина понесет наказание.

В частности, было согласовано, что студент будет лишен свободы на 5 лет. Однако суд освободил его от отбывания наказания, назначив обвиняемому испытательный срок.

Теперь мужчина должен появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места работы или учебы.

Напомним, что студенты украинских вузов имеют право на отсрочку. Но те, кто учатся на вечернем, заочном отделении или получают второе высшее образование, отсрочки от мобилизации не имеют — их могут мобилизовать.

Также мы писали, что в Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. Однако есть люди, которые не подпадают под мобилизацию или вообще исключены из учета. Однако следует знать, что если лицо было исключено из военного учета, но этих данных нет в реестре "Оберіг" — человек должен явиться в ТЦК и СП.