Страйки в Німеччині — до аграріїв-страйкарів долучилися далекобійники

Протестувальники у Німеччині. Фото: скриншот

У Німеччині можуть розпочатися повномасштабні страйки через назріваючий у країні транспортний колапс. Страйкарі вимагають від уряду зменшити робочий час та підвищити зарплатню.

Про це повідомляє Die Welt.

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Подробиці страйків

Видання пише, що до акції протесту німецьких аграріїв вже долучилися далекобійники, а в середу до них приєднаються залізничники, якщо основний залізничний оператор Deutsche Bahn не зможе через суд заборонити страйк.

Разом з тим уряд попередив, що протести зможуть використати ультраправі екстремісти аби повалити федеральний уряд. Міністр економіки ФРН Роберт Габек звернувся до страйкарів із закликом, аби ті не допустили появу у своїх лавах праворадикалів, які хочуть повалити німецьку демократію.

Міністр економіки ФРН Роберт Габек. Джерело: скриншот

"Ми всі переживаємо потрясіння. Війни та кризи, висока інфляція за останні два роки. Розповсюджується виснаження і розчарування, занепокоєння і гнів. Але ми не повинні дозволити екстремістам скористатися цим. Ми не повинні бути сліпими. Фантазії про повалення означають не що інше, як бажання знищити нашу демократичну державу", — сказав він.

Нагадаємо, що раніше видання повідомляло, що Німеччина перебуває "на межі громадянської війни". Це зумовлено масовим протестом фермерів, а також представниками ряду інших галузей, які готові долучитися.

Водночас країна оновила список переданої військової допомоги для України. Київ отримав новітню важку самохідну зенітну систему Skynex.