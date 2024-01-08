Страйки в Німеччині — до аграріїв-страйкарів долучилися далекобійники
У Німеччині можуть розпочатися повномасштабні страйки через назріваючий у країні транспортний колапс. Страйкарі вимагають від уряду зменшити робочий час та підвищити зарплатню.
Про це повідомляє Die Welt.
Подробиці страйків
Видання пише, що до акції протесту німецьких аграріїв вже долучилися далекобійники, а в середу до них приєднаються залізничники, якщо основний залізничний оператор Deutsche Bahn не зможе через суд заборонити страйк.
Разом з тим уряд попередив, що протести зможуть використати ультраправі екстремісти аби повалити федеральний уряд. Міністр економіки ФРН Роберт Габек звернувся до страйкарів із закликом, аби ті не допустили появу у своїх лавах праворадикалів, які хочуть повалити німецьку демократію.
"Ми всі переживаємо потрясіння. Війни та кризи, висока інфляція за останні два роки. Розповсюджується виснаження і розчарування, занепокоєння і гнів. Але ми не повинні дозволити екстремістам скористатися цим. Ми не повинні бути сліпими. Фантазії про повалення означають не що інше, як бажання знищити нашу демократичну державу", — сказав він.
Нагадаємо, що раніше видання повідомляло, що Німеччина перебуває "на межі громадянської війни". Це зумовлено масовим протестом фермерів, а також представниками ряду інших галузей, які готові долучитися.
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