Забастовки в Германии — к митингующим аграриям присоединились дальнобойщики

Протестующие в Германии. Фото: скриншот

В Германии могут начаться полномасштабные забастовки из-за назревающего в стране транспортного коллапса. Забастовщики требуют от правительства уменьшить рабочее время и повысить зарплату.

Об этом сообщает Die Welt.

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Подробности забастовок

Издание пишет, что к акции протеста немецких аграриев уже присоединились дальнобойщики, а в среду к ним присоединятся железнодорожники, если основной железнодорожный оператор Deutsche Bahn не сможет через суд запретить забастовку.

Вместе с тем правительство предупредило, что протесты смогут использовать ультраправые экстремисты, чтобы свергнуть федеральное правительство. Министр экономики ФРГ Роберт Габек обратился к забастовщикам с призывом, чтобы те не допустили появление в своих рядах праворадикалов, желающих свергнуть немецкую демократию.

Министр экономики ФРГ Роберт Габек. Источник: скриншот

"Мы все переживаем потрясения. Войны и кризисы, высокая инфляция за последние два года. Распространяется истощение и разочарование, беспокойство и гнев. Но мы не должны позволить экстремистам воспользоваться этим. Мы не должны быть слепыми. Фантазии о свержении означают не что иное, как желание уничтожить наше демократическое государство", — сказал он.

Напомним, что ранее издание сообщало, что Германия находится "на грани гражданской войны". Это обусловлено массовым протестом фермеров, а также представителями ряда других отраслей, готовых присоединиться.

В то же время, страна обновила список переданной военной помощи для Украины. Киев получил новую тяжелую самоходную зенитную систему Skynex.