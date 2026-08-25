Стосується всієї Європи: Буданов про захист Чорноморського регіону

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Офіс президента

Іванна Чайка редактор політичних новин

Безпека Чорного моря стосується не лише України, а всієї Європи та Середземномор’я. Оскільки через регіон проходять маршрути, від яких залежать світова продовольча та європейська морська безпека.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю італійському виданню La Stampa, передає Новини.LIVE.

Захист судноплавства та ППО: Буданов назвав пріоритети для Чорного моря

"Чорне море — не локальне питання. Ним проходять маршрути, від яких залежать продовольча безпека світу й морська безпека Європи й Середземномор’я. Країна з морською традицією, як Італія, може зрозуміти цю логіку краще за інших", — наголосив Буданов.

За його словами, Італія та інші європейські країни можуть зробити конкретний внесок у посилення безпеки Чорноморського регіону. Серед ключових напрямів Буданов назвав захист судноплавства та морських коридорів, протиповітряну і протикорабельну оборону, а також страхове покриття.

"Захист судноплавства, протиповітряна та протикорабельна оборона, страхове покриття, захист коридорів — це сфери, у яких передусім Італія та Європа можуть зробити конкретний внесок, не підвищуючи ризику ескалації", — зазначив керівник ОП.

Як писали Новини.LIVE, Кирило Буданов заявив, що нинішня війна проти Росії є найжорсткішим етапом боротьби України за незалежність у новітній історії. За його словами, 35 років тому Україна відновила свою історичну суб’єктність, а тепер знову змушена боротися проти російських спроб повернути її під контроль. Водночас очільник ОП наголосив, що Україна бореться не лише за власне існування, а й за нову систему глобальної безпеки.

Політичний аналітик Віктор Таран назвав головними тезами інтерв’ю Буданова ситуацію на фронті, питання виборів під час війни та перспективи тривалого миру. За його словами, Росія продовжує наступати, однак її втрати вже перевищують можливості поповнення армії, тому ресурси для безкінечного просування не є необмеженими. Таран також зазначив, що для стійкого миру Україні потрібні європейська підтримка та гарантії, які не дозволять Росії відновити сили для нової агресії.