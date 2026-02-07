Відео
Головна Новини дня Стефанчук обговорив із Джонсоном посилення України

Стефанчук обговорив із Джонсоном посилення України

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 22:23
Стефанчук зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном
Руслан Стефанчук та Майк Джонсон. Фото: Посольство України в США

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч із очільником Палати представників Сполучених Штатів Америки Майком Джонсоном у Вашингтоні. Зокрема, сторони обговорили посилення України.

Про це повідомила пресслужба посольства України в США у Facebook у суботу, 7 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Зустріч Стефанчука із Джонсоном

Стефанчук розповів американському колезі про наслідки російських масованих ударів по енергообʼєктах та житлових районах.

Сторони зосередилися на посиленні підтримки України та шляху до закінчення війни. 

"Спікер Руслан Стефанчук наголосив, що з цих питань існує "повне взаєморозуміння та підтримка". Сторони також обговорили роль Верховної Ради України та Конгресу США у мирному процесі, зокрема щодо надійних гарантій безпеки для України", — йдеться у повідомленні.

null
Допис посольства України в США. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що США підтвердили свою участь у моніторингу припинення вогню в Україні.

Раніше Зеленський повідомив, що США хочуть завершити війну в Україні до літа.

Руслан Стефанчук США війна Україна Росія Майк Джонсон
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
