Стефанчук встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном

Стефанчук обсудил с Джонсоном усиление Украины
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук провел встречу с главой Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майком Джонсоном в Вашингтоне. В частности, стороны обсудили усиление Украины.
в субботу, 7 февраля
Встреча Стефанчука с Джонсоном
Стефанчук рассказал американскому коллеге о последствиях российских массированных ударов по энергообъектам и жилым районам.
Стороны сосредоточились на усилении поддержки Украины и пути к окончанию войны.
"Спикер Руслан Стефанчук отметил, что по этим вопросам существует "полное взаимопонимание и поддержка". Стороны также обсудили роль Верховной Рады Украины и Конгресса США в мирном процессе, в частности относительно надежных гарантий безопасности для Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что США подтвердили свое участие в мониторинге прекращения огня в Украине.
Ранее Зеленский сообщил, что США хотят завершить войну в Украине до лета.
