Видео

Стефанчук обсудил с Джонсоном усиление Украины

Стефанчук обсудил с Джонсоном усиление Украины

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 22:23
Стефанчук встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном
Руслан Стефанчук и Майк Джонсон. Фото: Посольство Украины в США

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук провел встречу с главой Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майком Джонсоном в Вашингтоне. В частности, стороны обсудили усиление Украины.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook в субботу, 7 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Встреча Стефанчука с Джонсоном

Стефанчук рассказал американскому коллеге о последствиях российских массированных ударов по энергообъектам и жилым районам.

Стороны сосредоточились на усилении поддержки Украины и пути к окончанию войны.

"Спикер Руслан Стефанчук отметил, что по этим вопросам существует "полное взаимопонимание и поддержка". Стороны также обсудили роль Верховной Рады Украины и Конгресса США в мирном процессе, в частности относительно надежных гарантий безопасности для Украины", — говорится в сообщении.

null
Пост посольства Украины в США. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что США подтвердили свое участие в мониторинге прекращения огня в Украине.

Ранее Зеленский сообщил, что США хотят завершить войну в Украине до лета.

Руслан Стефанчук США война Украина Россия Майк Джонсон
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
