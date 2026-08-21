Стефанчук назвав проведення виборів під час війни безвідповідальним

Стефанчук під час заходу "35 років відновлення незалежності. Єдність навколо прапора". Фото: кадр із відео

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану є "абсолютно неможливим і безвідповідальним", заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він наголосив, що голосування має бути демократичним і безпечним для кожного громадянина та кандидата. Стефанчук висловив ці думки під час заходу "35 років відновлення незалежності. Єдність навколо прапора", організованого Фондом Арсенія Яценюка. Цей захід відбувся сьогодні, 21 серпня, в п'ятницю.

Про це він сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Стефанчук пояснив, за яких умов проведення виборів є можливим

На думку Руслана Стефанчука, вибори не можуть проводитися лише для проформи, оскільки їхня головна мета — забезпечити громадянам можливість демократично висловити свою волю в безпечних умовах.

"Вибори не можуть проводитися лише для показухи. Вони мають бути демократичними та безпечними для кожного громадянина, який бере участь у виборах і балотується на посаду", — заявив Голова Верховної Ради.

Стефанчук також зазначив, що спеціальна парламентська робоча група вже майже рік готує законопроекти щодо проведення виборів.

За його словами, голосування в Україні відбудеться лише після того, як будуть створені необхідні умови для його безпечного та демократичного проведення.

Новини.LIVE писали, що нещодавно колишній міністр оборони Михайло Федоров закликав провести вибори в Україні. В Офісі президента України відреагували на це. Там заявили, що не виступають проти виборчого процесу, однак його проведення під час повномасштабної війни залежить насамперед від безпекової ситуації.

Новини.LIVE інформували, що народний депутат Гончаренко попередив про ризики проведення виборів під час війни. Зокрема серед них: безпека виборчих дільниць, участь військовослужбовців, голосування українців за кордоном та організація виборчого процесу в прифронтових регіонах.