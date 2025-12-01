Тарас Тополя розлучається з дружиною Оленою — яка причина

Олена і Тарас Тополя. Фото: instagram.com/tarastopolia

Українська співачка Олена Тополя розлучається з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Пара прожила у шлюбі 12 років та має троє дітей.

Про це повідомила Олена Тополя в Instagram 1 грудня.

Розлучення Олени та Тараса Тополі

Олена Тополя у соцмережах розповіла, що розлучення — це зважене рішення обох партнерів. За її словами, вони ставлять крапку в стосунках і починають нові сторінки життя.

"Ми розлучаємося. Це зважене рішення нас обох. З великою взаємною вдячністю за все, що пройшли і створили разом! Це цінно, це нікуди не зникне, ніколи, бо було створено в коханні. 3 відповідальністю і любовʼю до наших діток, ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові, окремі, сторінки життя. Вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей", — йдеться у дописі.

Співачка зазначила, що пара завчасно врегулювала усі супутні майнові питання та питання щодо подальшого утримання дітей, вчинивши гідно і справедливо.

Олена Тополя наголосила, що вона та її колишній розуміють, що ця заява приверне неабияку увагу, але вони вирішили ігнорувати усі питання з приводу розлучення і більше не надаватимуть жодних коментарів щодо розриву стосунків.

"Ми зичимо одне одному успіхів у всіх починаннях. Жіночу аудиторію хочемо запевнити, що Тарас — приклад гідності, прекрасний батько і чоловік. Чоловіку — Олена — неймовірна жінка, кохана і мама. Так було і є. Впевнені, що залишиться", — йдеться у спільній заяві подружжя.

Заява Олени та Тараса Тополі. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, у червні російська ракета пошкодила житло артистів Олени та Тараса Тополі. Оселя зазнала серйозних руйнувань внаслідок обстрілу.

Незадовго ЗМІ показали руїни квартири співаків. На кадрах видно що кімнати дуже пошкоджені, а дитяча перетворилася на руїни.