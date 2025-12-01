Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ставимо крапку — Олена і Тарас Тополя розлучаються

Ставимо крапку — Олена і Тарас Тополя розлучаються

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 13:47
Тарас Тополя розлучається з дружиною Оленою — яка причина
Олена і Тарас Тополя. Фото: instagram.com/tarastopolia

Українська співачка Олена Тополя розлучається з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Пара прожила у шлюбі 12 років та має троє дітей.

Про це повідомила Олена Тополя в Instagram 1 грудня.

Реклама
Читайте також:

Розлучення Олени та Тараса Тополі

Олена Тополя у соцмережах розповіла, що розлучення — це зважене рішення обох партнерів. За її словами, вони ставлять крапку в стосунках і починають нові сторінки життя. 

"Ми розлучаємося. Це зважене рішення нас обох. З великою взаємною вдячністю за все, що пройшли і створили разом! Це цінно, це нікуди не зникне, ніколи, бо було створено в коханні. 3 відповідальністю і любовʼю до наших діток, ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові, окремі, сторінки життя. Вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей", — йдеться у дописі.

Співачка зазначила, що пара завчасно врегулювала усі супутні майнові питання та питання щодо подальшого утримання дітей, вчинивши гідно і справедливо. 

Олена Тополя наголосила, що вона та її колишній розуміють, що ця заява приверне неабияку увагу, але вони вирішили ігнорувати усі питання з приводу розлучення і більше не надаватимуть жодних коментарів щодо розриву стосунків. 

"Ми зичимо одне одному успіхів у всіх починаннях. Жіночу аудиторію хочемо запевнити, що Тарас — приклад гідності, прекрасний батько і чоловік. Чоловіку — Олена — неймовірна жінка, кохана і мама. Так було і є. Впевнені, що залишиться", — йдеться у спільній заяві подружжя.

Тарас Тополя розлучається з дружиною
Заява Олени та Тараса Тополі. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, у червні російська ракета пошкодила житло артистів Олени та Тараса Тополі. Оселя зазнала серйозних руйнувань внаслідок обстрілу.

Незадовго ЗМІ показали руїни квартири співаків. На кадрах видно що кімнати дуже пошкоджені, а дитяча перетворилася на руїни. 

шлюб розлучення Alyosha Тарас Тополя співачка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації