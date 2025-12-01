Видео
Главная Новости дня Ставим точку — Елена и Тарас Тополя разводятся

Ставим точку — Елена и Тарас Тополя разводятся

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 13:47
Тарас Тополя разводится с женой Еленой — какая причина
Елена и Тарас Тополя. Фото: instagram.com/tarastopolia

Украинская певица Елена Тополя разводится с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей. Пара прожила в браке 12 лет и имеет троих детей.

Об этом сообщила Елена Тополя в Instagram 1 декабря.

Развод Елены и Тараса Тополи

Елена Тополя в соцсетях рассказала, что развод — это взвешенное решение обоих партнеров. По ее словам, они ставят точку в отношениях и начинают новые страницы жизни.

"Мы разводимся. Это взвешенное решение нас обоих. С большой взаимной благодарностью за все, что прошли и создали вместе! Это ценно, это никуда не исчезнет, никогда, потому что было создано в любви. 3 ответственностью и любовью к нашим детям, мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные, страницы жизни. Уже не как муж и жена, но как партнеры в воспитании детей", — говорится в посте.

Певица отметила, что пара заблаговременно урегулировала все сопутствующие имущественные вопросы и вопросы дальнейшего содержания детей, поступив достойно и справедливо.

Елена Тополя отметила, что она и ее бывший понимают, что это заявление привлечет большое внимание, но они решили игнорировать все вопросы по поводу развода и больше не будут предоставлять никаких комментариев относительно разрыва отношений.

"Мы желаем друг другу успехов во всех начинаниях. Женскую аудиторию хотим заверить, что Тарас — пример достоинства, прекрасный отец и муж. Мужчине — Елена — невероятная женщина, любимая и мама. Так было и есть. Уверены, что останется", — говорится в совместном заявлении супругов.

Тарас Тополя розлучається з дружиною
Заявление Елены и Тараса Тополи. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, в июне российская ракета повредила жилье артистов Елены и Тараса Тополи. Дом подвергся серьезным разрушениям в результате обстрела.

Незадолго СМИ показали руины квартиры певцов. На кадрах видно, что комнаты очень повреждены, а детская превратилась в руины.

брак развод Alyosha Тарас Тополя певица
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
