Стармер йде у відставку: Зеленський відреагував на рішення

Кір Стармер та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України відреагував на оголошення Кіра Стармера про відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Він подякував йому за підтримку України.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на допис Володимира Зеленського в соцмережі X.

Після заяви про відставку Зеленський звернувся до Стармера

Зеленський наголосив на важливості спільної роботи між країнами.

"Кіре, дякую за всю нашу співпрацю, вашу підтримку та спільні рішення, які допомогли зробити нашу Європу та наш захист життя міцнішими", — написав президент.

Він також відзначив роль Великої Британії як одного зі світових лідерів і підкреслив, що Україна високо цінує партнерство з Лондоном.

"Сполучене Королівство було, є і залишатиметься серед світових лідерів. Тут, в Україні, ми глибоко цінуємо Британію, і кожна зустріч і кожна розмова завжди були наповнені справжнім змістом", — додав Зеленський.

Президент також зазначив, що Кір Стармер завжди залишатиметься бажаним гостем в Україні.

Раніше Кір Стармер оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. За його словами, він прийняв рішення на тлі позиції частини депутатів-лейбористів, які вважають його недостатньо сильним кандидатом для майбутніх виборів.

Новини.LIVE повідомляли, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про рішення піти з посади. Про свою відставку він повідомив під час офіційного виступу.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Під час зустрічі сторони обговорили подальшу підтримку України та посилення санкцій проти Росії.