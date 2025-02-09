Стало відомо, з ким акторові-воїну Девізорову зрадила дружина — фото

Актор-військовий Максим Девізоров. Фото: скриншот

Актор Максим Девізоров розійшовся з дружиною через її зраду. Чоловік зазначив, що поки він шукав можливість перевестися ближче додому з фронту, його кохана знайшла собі іншого.

Новини.LIVE розповідають про те, хто став новим обранцем Світлани Гордієнко.

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Ексдружина актора-воїна Максима Девізорова показалась на фото з дитиною та новим обранцем. Світлини з'явились в мережі.

Світлана Гордієнко з Романом Соболевським та їхньою дитиною. Фото: скриншот

Світлана Гордієнко на фото разом з актором Романом Соболевським. Він, до речі, неодноразово потрапляв у скандали. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік взагалі виїхав з України та почав жити у Лондоні. Додамо, що актор й надалі продовжує спілкуватися російською мовою у своєму блозі.

Світлана Гордієнко з Романом Соболевським та спільною дитиною. Фото: скриншот

Світлана Гордієнко після розлучення з Максимом Девізоровим народила дитину. Зараз же стало відомо, що батьком малюка є актор Соболевський. Наразі Гордієнко, ймовірно, також перебуває за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ведучий Андрій Чорновол та його дружина Альона стануть батьками. Подружжя очікує на поповнення в родині вже зовсім скоро.

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