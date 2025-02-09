Стало известно, с кем актеру-воину Девизорову изменила жена — фото

Актер-военный Максим Девизоров. Фото: скриншот

Актер Максим Девизоров разошелся с женой из-за ее измены. Мужчина отметил, что пока он искал возможность перевестись ближе домой с фронта, его возлюбленная нашла себе другого.

Новини.LIVE рассказывают о том, кто стал новым избранником Светланы Гордиенко.

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Экс-жена актера-воина Максима Девизорова показалась на фото с ребенком и новым избранником. Фотографии появились в сети.

Светлана Гордиенко с Романом Соболевским и их ребенком. Фото: скриншот

Светлана Гордиенко на фото вместе с актером Романом Соболевским. Он, кстати, неоднократно попадал в скандалы. После начала полномасштабного вторжения мужчина вообще уехал из Украины и начал жить в Лондон. Добавим, что актер и в дальнейшем продолжает общаться на русском языке в своем блоге.

Светлана Гордиенко с Романом Соболевским и общим ребенком. Фото: скриншот

Светлана Гордиенко после развода с Максимом Девизоровым родила ребенка. Сейчас же стало известно, что отцом малыша является актер Соболевский. В данный момент Гордиенко, вероятно, также находится за границей.

Напомним, ранее мы писали о том, что ведущий Андрей Черновол и его жена Алена станут родителями. Супруги ожидают пополнения в семье уже совсем скоро.

Также мы сообщали о том, чем сейчас занимается дочь легенды украинской музыки Кузьмы Скрябина. 27-летняя девушка достигла успеха в карьере.