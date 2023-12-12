Стало відомо, хто стане новим головою Донецької ОВА
На посаду голови Донецької обласної військової адміністрації призначили Вадима Філашкіна, сьогодні, 12 грудня. Таке рішення погодив Кабінет міністрів України.
Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.
Призначення нового голови Донецької ОВА
"Погоджено призначення Філашкіна Вадима Сергійовича головою Донецької обласної державної адміністрації", — вказав Мельничук.
Посадовець також у повідомленні вказав, що призначили нових очільників Рівненської, Дніпровської та Корюківської ОВА Чернігівської області. Посади відповідно обійняли Олександр Коваль, В'ячеслав Мамонов, Павло Мірошниченко.
Додамо, очільників ОВА має право призначати саме президент, а Кабмін погоджує рішення про призначення.
Що відомо про Вадима Філашкіна
До цього, 48-річний Вадим Філашкін з 2019 року був заступником голови Донецької ОДА, а раніше працював у правоохоронних органах. З 1995 по 2001 роки він служив у Збройних силах України за контрактом — одразу після строкової служби в армії.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України призначив нового заступника міністра оборони України з питань тилового забезпечення. Ним став Віталій Половенко.
Додамо, Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Раніше цю посаду обіймала генерал-майор медичної служби Тетяна Остащенко.
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