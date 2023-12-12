Стало відомо, хто стане новим головою Донецької ОВА

Новопризначений голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Фото:

На посаду голови Донецької обласної військової адміністрації призначили Вадима Філашкіна, сьогодні, 12 грудня. Таке рішення погодив Кабінет міністрів України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

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"Погоджено призначення Філашкіна Вадима Сергійовича головою Донецької обласної державної адміністрації", — вказав Мельничук.

Посадовець також у повідомленні вказав, що призначили нових очільників Рівненської, Дніпровської та Корюківської ОВА Чернігівської області. Посади відповідно обійняли Олександр Коваль, В'ячеслав Мамонов, Павло Мірошниченко.

Додамо, очільників ОВА має право призначати саме президент, а Кабмін погоджує рішення про призначення.

Повідомлення про призначення. Фото: скриншот допису Мельничука

Що відомо про Вадима Філашкіна

До цього, 48-річний Вадим Філашкін з 2019 року був заступником голови Донецької ОДА, а раніше працював у правоохоронних органах. З 1995 по 2001 роки він служив у Збройних силах України за контрактом — одразу після строкової служби в армії.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України призначив нового заступника міністра оборони України з питань тилового забезпечення. Ним став Віталій Половенко.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Раніше цю посаду обіймала генерал-майор медичної служби Тетяна Остащенко.