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Стало известно, кто станет новым главой Донецкой ОВА

12 декабря 2023 18:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Стало известно, кто станет новым главой Донецкой ОВА
Новоназначенный глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Фото:
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На должность главы Донецкой областной военной администрации назначили Вадима Филашкина, сегодня, 12 декабря. Такое решение согласовал Кабинет Министров Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

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Назначение нового главы Донецкой ОВА

"Соглашено назначение Филашкина Вадима Сергеевича главой Донецкой областной государственной администрации", — указал Мельничук.

Чиновник также в сообщении указал, что назначили новых руководителей Ровенской, Днепровской и Корюковской ОВА Черниговской области. Должности соответственно заняли Александр Коваль, Вячеслав Мамонов, Павел Мирошниченко.

Добавим, что руководителей ОВА имеет право назначать именно президент, а Кабмин согласовывает решение о назначении.

Уведомление о назначении
Уведомление о назначении. Фото: скриншот поста Мельничука

Что известно о Вадиме Филашкине

До этого 48-летний Вадим Филашкин с 2019 года был заместителем председателя Донецкой ОГА, а ранее работал в правоохранительных органах. С 1995 по 2001 годы он служил в Вооруженных силах Украины по контракту сразу — после срочной службы в армии.

Напомним, Кабинет Министров Украины назначил нового замминистра обороны Украины по вопросам тылового обеспечения. Им стал Виталий Половенко.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Ранее этот пост занимала генерал-майор медицинской службы Татьяна Остащенко.

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