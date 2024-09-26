Стало відомо, в кого серед народних депутатів найбільше помічників

Народні депутати у Верховній Раді. Фото: Верховна Рада

Семеро народних депутатів України мають по 31 помічнику. Четверо з них представляють фракцію "Слуга народу", а троє раніше належали до забороненої ОПЗЖ.

Про це повідомило видання ЧЕСНО у четвер, 26 вересня.

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Лідери за кількістю помічників

Георгій Мазурашу

Один із цих депутатів — Георгій Мазурашу, який оголосив про вихід із партії "Слуга народу", але залишився у фракції. Журналісти "Радіо Свобода" виявили, що серед його помічників був брат, призначений на громадських засадах, що викликало звинувачення у кумівстві. Сам депутат заперечує будь-які звинувачення, стверджуючи, що призначення родича на посаду не на заробітну плату не є проявом кумівства. На цей час у списку помічників нардепа немає жодної особи з прізвищем Мазурашу.

Мазурашу зареєстрував найбільшу кількість законопроєктів серед народних депутатів за минулий рік. Однак, попри цю активність, його законодавчі ініціативи демонструють один з найнижчих відсотків "прохідності".

Сергій Гривко

Серед інших депутатів із максимальною кількістю помічників — Сергій Гривко зі "Слуги народу", який відзначився низкою резонансних ініціатив, таких як запровадження велогенерації для ув’язнених та "податку на бездітність" для громадян віком від 21 до 58 років, які не мають трьох дітей.

Окрім цього, нардеп запропонував створення державного реєстру астрологів, тарологів, нумерологів та інших представників езотеричної сфери, а також організацію освітніх програм для підготовки цих фахівців.

Особливо резонансною стала його пропозиція щодо законопроєкту, який дозволяв бойовим командирам вбивати військовослужбовців для припинення порушення.

Олександр Герега

Народний депутат України Олександр Герега, який перебуває у депутатській групі "За майбутнє", відомий як власник мережі гіпермаркетів "Епіцентр К" та "Нова лінія", має 31 помічника. За інформацією журналістів, цей депутат відзначився регулярними пропусками парламентських засідань — за період із початку 2022 року до травня 2023-го він пропустив близько 40% голосувань.

Окрім цього, журналісти "Радіо Свобода" встановили, що після анексії Криму у 2014 році Герега продовжував вести бізнес на тимчасово окупованому півострові, а також мав компанію в Московській області. Додатково з'ясувалося, що вже після початку повномасштабної війни Росії проти України його бізнесові структури на Донеччині були перереєстровані під російське законодавство.

Віктор М'ялик

У депутата групи Віктора М’ялика також нараховується 31 помічник, як і у його колеги Гереги. М’ялик обіймає посаду в комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Показовим інцидентом став випадок, коли він підключився до одного із засідань комітету, перебуваючи в перукарні. У кінці 2022 року нардеп підтримав голосування за містобудівну реформу, яка викликала резонанс через те, що сприяла інтересам забудовників і значно обмежувала вплив громадян на процес відбудови країни.

Окрім того, Віктора М’ялика підозрювали в ухиленні від сплати податків на суму, що перевищувала 97 мільйонів гривень. За даними слідства, будівництвом житлових будинків політик займався ще з 2012 року, тобто задовго до того, як офіційно почав свою підприємницьку діяльність. Проте суд виніс рішення на користь нардепа, виправдавши його за цими звинуваченнями.

Згідно з декларацією за 2019 рік, Віктор М’ялик володів понад 150 квартирами, а також значною кількістю нежитлових приміщень, паркомісць і гаражів.

Олександр Фельдман

Ще один депутат із 31 помічником — Олександр Фельдман із групи "Відновлення України". Відповідно до даних, оприлюднених рухом ЧЕСНО, з початку 2022 року і до травня 2023 року Фельдман пропустив 68% голосувань у Верховній Раді.

Окрім того, Фельдман долучився до групи депутатів, які звернулись до Конституційного суду з вимогою перевірити конституційність окремих положень антикорупційного законодавства. Це звернення призвело до резонансного рішення суду, за яким було скасовано відповідальність за подання неправдивих даних у деклараціях, а також скасовано електронне декларування майна посадовців.

Інфографіка від ЧЕСНО

До Конституційного суду разом із Фельдманом подання подав Віктор Чорний, представник депутатської групи "Платформа за життя та мир", який має 29 помічників.

У фракції "Батьківщини" найбільше помічників має Валерій Дубіль — 30. Політик також не може похвалитися високою активністю: з початку 2022 року до травня 2023 року він пропустив понад половину голосувань у парламенті.

У фракції "Європейської солідарності" за кількістю помічників лідирує Михайло Бондар, в нього 28 помічників. У групі "Довіра" 27 помічників має Роберт Горват, який підтримав суперечливу містобудівну реформу. Цю ж реформу підтримав Віктор Бондар, який серед безпартійних депутатів має найбільше помічників — 18. У "Голосі" за кількістю помічників лідирує Соломія Бобровська. Вона має 19 помічників.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає рекордне підвищення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році та 137 мільярдів у наступному. "За" проголосував 241 народний обранець.

Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік та вніс проєкт до Верховної Ради. У ньому не планується підвищувати мінімальну заробітну плату.