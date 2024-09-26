Стало известно, у кого среди народных депутатов больше всего помощников

Народные депутаты Верховной Рады. Фото: Верховная Рада

Семь народных депутатов Украины имеют по 31 помощнику. Четверо из них представляют фракцию "Слуга народа", а три ранее принадлежали к запрещенной ОПЗЖ.

Об этом сообщило издание ЧЕСНО в четверг, 26 сентября.

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Лидеры по количеству помощников

Георгий Мазурашу

Один из этих депутатов — Георгий Мазурашу, который объявил о выходе из партии "Слуга народа", но остался во фракции. Журналисты "Радио Свобода" обнаружили, что среди его помощников был брат, назначенный на общественных началах, что вызвало обвинения в кумовстве. Сам депутат отрицает какие-либо обвинения, утверждая, что назначение родственника на должность не на заработную плату не является проявлением кумовства. На данный момент в списке помощников нардепа нет ни одного человека с фамилией Мазураша.

Мазураш зарегистрировал наибольшее количество законопроектов среди народных депутатов за прошлый год. Однако, несмотря на эту активность, его законодательные инициативы демонстрируют один из самых низких процентов "проходимости"

Сергей Гривко

Среди других депутатов с максимальным количеством помощников — Сергей Гривко из "Слуги народа", отличившийся рядом резонансных инициатив, таких как введение велогенерации для заключенных и "налога на бездетность" для граждан в возрасте от 21 до 58 лет, не имеющих трех детей.

Кроме того, нардеп предложил создание государственного реестра астрологов, тарологов, нумерологов и других представителей эзотерической сферы, а также организацию образовательных программ для подготовки этих специалистов.

Особенно резонансным стало его предложение по законопроекту, позволяющему боевым командирам убивать военнослужащих для прекращения нарушения.

Александр Герега

Народный депутат Украины Александр Герега, который находится в депутатской группе "За будущее", известен как владелец сети гипермаркетов "Эпицентр К" и "Новая линия", имеет 31 помощника. По информации журналистов, этот депутат отметился регулярными пробелами парламентских заседаний — за период с начала 2022 года по май 2023-го он пропустил около 40% голосований.

Кроме того, журналисты "Радио Свобода" установили, что после аннексии Крыма в 2014 году Герега продолжал вести бизнес на временно оккупированном полуострове, а также имел компанию в Московской области. Дополнительно выяснилось, что уже после начала полномасштабной войны России против Украины его бизнес-структуры в Донецкой области были перерегистрированы под российское законодательство.

Виктор Мялык

У депутата группы Виктора Мялика также насчитывается 31 помощник, как и его коллеги Гереги. Мялык занимает должность в комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Показательным инцидентом стал случай, когда он подключился к одному из заседаний комитета, находясь в парикмахерской. В конце 2022 года нардеп поддержал голосование за градостроительную реформу, которая вызвала резонанс из-за того, что способствовала интересам застройщиков и значительно ограничивала влияние граждан на процесс восстановления страны.

Кроме того, Виктор Мялык подозревался в уклонении от уплаты налогов на сумму, превышающую 97 миллионов гривен. По данным следствия, строительством жилых домов политик занимался еще с 2012 года, то есть задолго до того, как официально начал свою предпринимательскую деятельность. Однако суд вынес решение в пользу нардепа, оправдав его по этим обвинениям.

Согласно декларации за 2019 год, Виктор Мялык владел более 150 квартирами, а также значительным количеством нежилых помещений, паркомест и гаражей.

Александр Фельдман

Еще один депутат с 31 помощником — Александр Фельдман из группы "Восстановление Украины". Согласно данным, обнародованным движением ЧЕСНО, с начала 2022 года и по май 2023 года Фельдман пропустил 68% голосований в Верховной Раде.

Кроме того, Фельдман принял участие в группе депутатов, которые обратились в Конституционный суд с требованием проверить конституционность отдельных положений антикоррупционного законодательства. Это обращение привело к резонансному решению суда, по которому была отменена ответственность за предоставление ложных данных в декларациях, а также отменено электронное декларирование имущества должностных лиц.

Инфографика от ЧЕСТНО

В Конституционный суд вместе с Фельдманом представление подал Виктор Черный, представитель депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", имеющий 29 помощников.

Во фракции "Батькивщины" больше всего помощников у Валерия Дубиля — 30. Политик также не может похвастаться высокой активностью: с начала 2022 года по май 2023 года он пропустил более половины голосований в парламенте.

Во фракции "Европейской солидарности" по количеству помощников лидирует Михаил Бондарь, у него 28 помощников. В группе "Доверие" 27 помощников имеет Роберт Горват, поддержавший противоречивую градостроительную реформу. Эту же реформу поддержал Виктор Бондарь, у беспартийных депутатов больше всего помощников — 18. В "Голосе" по количеству помощников лидирует Соломия Бобровская. Она имеет 19 помощников.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий рекордное повышение налогов на 58 миллиардов гривен в этом году и 137 миллиардов в следующем. "За" проголосовал 241 народный избранник.

Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год и внесло проект в Верховную Раду. В нем не планируется поднимать минимальную заработную плату.