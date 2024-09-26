Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Стало известно, кто среди народных депутатов имеет больше помощников arrow

Стало известно, кто среди народных депутатов имеет больше помощников

26 сентября 2024 17:20
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Стало известно, у кого среди народных депутатов больше всего помощников
Народные депутаты Верховной Рады. Фото: Верховная Рада
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Семь народных депутатов Украины имеют по 31 помощнику. Четверо из них представляют фракцию "Слуга народа", а три ранее принадлежали к запрещенной ОПЗЖ.

Об этом сообщило издание ЧЕСНО в четверг, 26 сентября.

Читайте также:

Лидеры по количеству помощников

  • Георгий Мазурашу

Один из этих депутатов — Георгий Мазурашу, который объявил о выходе из партии "Слуга народа", но остался во фракции. Журналисты "Радио Свобода" обнаружили, что среди его помощников был брат, назначенный на общественных началах, что вызвало обвинения в кумовстве. Сам депутат отрицает какие-либо обвинения, утверждая, что назначение родственника на должность не на заработную плату не является проявлением кумовства. На данный момент в списке помощников нардепа нет ни одного человека с фамилией Мазураша.

Мазураш зарегистрировал наибольшее количество законопроектов среди народных депутатов за прошлый год. Однако, несмотря на эту активность, его законодательные инициативы демонстрируют один из самых низких процентов "проходимости"

  • Сергей Гривко

Среди других депутатов с максимальным количеством помощников — Сергей Гривко из "Слуги народа", отличившийся рядом резонансных инициатив, таких как введение велогенерации для заключенных и "налога на бездетность" для граждан в возрасте от 21 до 58 лет, не имеющих трех детей.

Кроме того, нардеп предложил создание государственного реестра астрологов, тарологов, нумерологов и других представителей эзотерической сферы, а также организацию образовательных программ для подготовки этих специалистов.

Особенно резонансным стало его предложение по законопроекту, позволяющему боевым командирам убивать военнослужащих для прекращения нарушения.

  • Александр Герега

Народный депутат Украины Александр Герега, который находится в депутатской группе "За будущее", известен как владелец сети гипермаркетов "Эпицентр К" и "Новая линия", имеет 31 помощника. По информации журналистов, этот депутат отметился регулярными пробелами парламентских заседаний — за период с начала 2022 года по май 2023-го он пропустил около 40% голосований.

Кроме того, журналисты "Радио Свобода" установили, что после аннексии Крыма в 2014 году Герега продолжал вести бизнес на временно оккупированном полуострове, а также имел компанию в Московской области. Дополнительно выяснилось, что уже после начала полномасштабной войны России против Украины его бизнес-структуры в Донецкой области были перерегистрированы под российское законодательство.

  • Виктор Мялык

У депутата группы Виктора Мялика также насчитывается 31 помощник, как и его коллеги Гереги. Мялык занимает должность в комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Показательным инцидентом стал случай, когда он подключился к одному из заседаний комитета, находясь в парикмахерской. В конце 2022 года нардеп поддержал голосование за градостроительную реформу, которая вызвала резонанс из-за того, что способствовала интересам застройщиков и значительно ограничивала влияние граждан на процесс восстановления страны.

Кроме того, Виктор Мялык подозревался в уклонении от уплаты налогов на сумму, превышающую 97 миллионов гривен. По данным следствия, строительством жилых домов политик занимался еще с 2012 года, то есть задолго до того, как официально начал свою предпринимательскую деятельность. Однако суд вынес решение в пользу нардепа, оправдав его по этим обвинениям.

Согласно декларации за 2019 год, Виктор Мялык владел более 150 квартирами, а также значительным количеством нежилых помещений, паркомест и гаражей.

  • Александр Фельдман

Еще один депутат с 31 помощником — Александр Фельдман из группы "Восстановление Украины". Согласно данным, обнародованным движением ЧЕСНО, с начала 2022 года и по май 2023 года Фельдман пропустил 68% голосований в Верховной Раде.

Кроме того, Фельдман принял участие в группе депутатов, которые обратились в Конституционный суд с требованием проверить конституционность отдельных положений антикоррупционного законодательства. Это обращение привело к резонансному решению суда, по которому была отменена ответственность за предоставление ложных данных в декларациях, а также отменено электронное декларирование имущества должностных лиц.

У кого среди депутатов больше всего помощников
Инфографика от ЧЕСТНО

В Конституционный суд вместе с Фельдманом представление подал Виктор Черный, представитель депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", имеющий 29 помощников.

Во фракции "Батькивщины" больше всего помощников у Валерия Дубиля — 30. Политик также не может похвастаться высокой активностью: с начала 2022 года по май 2023 года он пропустил более половины голосований в парламенте.

Во фракции "Европейской солидарности" по количеству помощников лидирует Михаил Бондарь, у него 28 помощников. В группе "Доверие" 27 помощников имеет Роберт Горват, поддержавший противоречивую градостроительную реформу. Эту же реформу поддержал Виктор Бондарь, у беспартийных депутатов больше всего помощников — 18. В "Голосе" по количеству помощников лидирует Соломия Бобровская. Она имеет 19 помощников.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий рекордное повышение налогов на 58 миллиардов гривен в этом году и 137 миллиардов в следующем. "За" проголосовал 241 народный избранник.

Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год и внесло проект в Верховную Раду. В нем не планируется поднимать минимальную заработную плату.

Верховная Рада Слуга народа Украина нардепы ОПЗЖ народные депутаты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

18:01 Ядерная угроза для Украины — боятся ли во Львове

18:01 В семье тренера сборной Украины Сергея Реброва случилось горе

17:59 В Кировоградской области инструктор на полигоне избил бойца — что говорят в ГБР

17:51 Цены на продукты продолжают расти — что подорожает в октябре

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

17:46 В Третьей штурмовой показали, как эффектно отражают наступление окупантов

17:35 Синоптики назвали регионы, где завтра будут дожди с грозами и порывистый ветер

17:30 Атака на энергетику — Шмыгаль назвал объекты, по которым ударили россияне

17:20 Стало известно, кто среди народных депутатов имеет больше помощников

18:01 Ядерная угроза для Украины — боятся ли во Львове

18:01 В семье тренера сборной Украины Сергея Реброва случилось горе

17:59 В Кировоградской области инструктор на полигоне избил бойца — что говорят в ГБР

17:51 Цены на продукты продолжают расти — что подорожает в октябре

17:46 В Третьей штурмовой показали, как эффектно отражают наступление окупантов

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

17:35 Синоптики назвали регионы, где завтра будут дожди с грозами и порывистый ветер

17:30 Атака на энергетику — Шмыгаль назвал объекты, по которым ударили россияне

17:20 Стало известно, кто среди народных депутатов имеет больше помощников

17:17 Аренда квартир для студентов — что предлагают в Одессе

17:12 Винтовки и гранаты — на польской границе обнаружили схрон с оружием

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Text

11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Text

09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024
Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью