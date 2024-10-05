Стало відомо, яка територія України забруднена вибухонебезпечними предметами
В Україні 128 000 кв. км суходолу та 14 000 кв. км акваторії заповнені вибухонебезпечними предметами. Це сталося внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації.
Про це повідомили в Міноборони у суботу, 5 жовтня.
Вибухонебезпечна ситуація в Україні
Це наслідок широкомасштабного вторгнення Росії має великий вплив на безпеку цивільного населення. Під загрозою перебувають сільське господарство, промисловість.
Окрім того, відбувається соціально-економічний занепад в постраждалих регіонах.
"Ці ризики негативно впливають на життя понад 6 млн українців", — додав начальник Головного управління протимінної діяльності МО України Руслан Берегуля в рамках форуму "Фінансові засади в гуманітарному розмінуванні та принципи компенсацій в аграрному секторі".
Берегуля пояснив поточну ситуацію, досягнення та окреслив найближчі кроки для підвищення ефективності заходів у сфері гуманітарного розмінування в Україні.
Берегуля також подякував міжнародним партнерам України за підтримку.
"Завдяки спільним зусиллям ми метр за метром звільнимо нашу землю від вибухонебезпечних предметів, створимо потужні інструменти для реалізації гуманітарних цілей протимінної діяльності", — зазначив він.
Така співпраця у регіонах, що постраждали від дій агресора, дозволить створити безпечне середовище, повернути тимчасово переміщених осіб, відновити економічний розвиток.
Нагадаємо, українська машина для розмінування "Змій" успішно пройшла випробування та отримала сертифікат відповідності. Вона може знешкоджувати протипіхотні та протитанкові міни.
Раніше в Україні відкрили Офіс протимінної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій. Цей координаційний орган відповідає за планування, моніторинг та практичну складову виконання завдань з розмінування.
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