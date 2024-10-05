Стало відомо, яка територія України забруднена вибухонебезпечними предметами

Демонстрація човна для розмінування водойми. Фото: Міноборони

В Україні 128 000 кв. км суходолу та 14 000 кв. км акваторії заповнені вибухонебезпечними предметами. Це сталося внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Про це повідомили в Міноборони у суботу, 5 жовтня.

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Це наслідок широкомасштабного вторгнення Росії має великий вплив на безпеку цивільного населення. Під загрозою перебувають сільське господарство, промисловість.

Окрім того, відбувається соціально-економічний занепад в постраждалих регіонах.

"Ці ризики негативно впливають на життя понад 6 млн українців", — додав начальник Головного управління протимінної діяльності МО України Руслан Берегуля в рамках форуму "Фінансові засади в гуманітарному розмінуванні та принципи компенсацій в аграрному секторі".

Берегуля пояснив поточну ситуацію, досягнення та окреслив найближчі кроки для підвищення ефективності заходів у сфері гуманітарного розмінування в Україні.

Берегуля також подякував міжнародним партнерам України за підтримку.

"Завдяки спільним зусиллям ми метр за метром звільнимо нашу землю від вибухонебезпечних предметів, створимо потужні інструменти для реалізації гуманітарних цілей протимінної діяльності", — зазначив він.

Така співпраця у регіонах, що постраждали від дій агресора, дозволить створити безпечне середовище, повернути тимчасово переміщених осіб, відновити економічний розвиток.

Техніка для розмінування. Фото: Міноборони

Демонстрація техніки для розмінування. Фото: Міноборони

Головне управління протимінної діяльності МО України Руслан Берегуля. Фото: Міноборони

Нагадаємо, українська машина для розмінування "Змій" успішно пройшла випробування та отримала сертифікат відповідності. Вона може знешкоджувати протипіхотні та протитанкові міни.

Раніше в Україні відкрили Офіс протимінної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій. Цей координаційний орган відповідає за планування, моніторинг та практичну складову виконання завдань з розмінування.