Стало известно, какая территория Украины загрязнена взрывоопасными предметами
В Украине 128 000 кв. км суши и 14 000 кв. км акватории заполнены взрывоопасными предметами. Это вышло вследствие полномасштабного вторжения Российской Федерации.
Об этом сообщили в Минобороны в субботу, 5 октября.
Взрывоопасная ситуация в Украине
Это следствие широкомасштабного вторжения России оказывает большое влияние на безопасность гражданского населения. Под опасностью находятся сельское хозяйство, индустрия.
Кроме того, происходит социально-экономический упадок в пострадавших регионах.
"Эти риски негативно влияют на жизнь более 6 млн украинцев", — добавил начальник Главного управления противоминной деятельности МО Украины Руслан Берегуля в рамках форума "Финансовые основы в гуманитарном разминировании и принципы компенсаций в аграрном секторе".
Берегуля объяснил текущую ситуацию, достижения и наметил ближайшие шаги для повышения эффективности мероприятий в сфере гуманитарного разминирования в Украине.
Берегуля также поблагодарил международных партнеров Украины за поддержку.
"Благодаря совместным усилиям мы метр за метром освободим нашу землю от взрывоопасных предметов, создадим мощные инструменты для реализации гуманитарных целей противоминной деятельности", — отметил он.
Такое сотрудничество в пострадавших от действий агрессора регионах позволит создать безопасную среду, вернуть временно перемещенных лиц, восстановить экономическое развитие.
Напомним, украинская машина для разминирования "Змей" успешно прошла испытания и получила сертификат соответствия. Она может обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.
Ранее в Украине открыли Офис противоминной деятельности Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Этот координационный орган отвечает за планирование, мониторинг и практическую составляющую выполнения задач по разминированию.
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