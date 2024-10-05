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Стало известно, какая территория Украины загрязнена взрывоопасными предметами

5 октября 2024 14:03
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Стало известно, какая территория Украины загрязнена взрывоопасными предметами
Демонстрация лодки для разминирования водоема. Фото: Минобороны
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Украине 128 000 кв. км суши и 14 000 кв. км акватории заполнены взрывоопасными предметами. Это вышло вследствие полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Об этом сообщили в Минобороны в субботу, 5 октября.

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Это следствие широкомасштабного вторжения России оказывает большое влияние на безопасность гражданского населения. Под опасностью находятся сельское хозяйство, индустрия.

Кроме того, происходит социально-экономический упадок в пострадавших регионах.

"Эти риски негативно влияют на жизнь более 6 млн украинцев", — добавил начальник Главного управления противоминной деятельности МО Украины Руслан Берегуля в рамках форума "Финансовые основы в гуманитарном разминировании и принципы компенсаций в аграрном секторе".

Берегуля объяснил текущую ситуацию, достижения и наметил ближайшие шаги для повышения эффективности мероприятий в сфере гуманитарного разминирования в Украине.

Берегуля также поблагодарил международных партнеров Украины за поддержку.

"Благодаря совместным усилиям мы метр за метром освободим нашу землю от взрывоопасных предметов, создадим мощные инструменты для реализации гуманитарных целей противоминной деятельности", — отметил он.

Такое сотрудничество в пострадавших от действий агрессора регионах позволит создать безопасную среду, вернуть временно перемещенных лиц, восстановить экономическое развитие.

разминирование
Техника для разминирования. Фото: Минобороны
разминирование
Демонстрация техники для разминирования. Фото: Минобороны
конференция
Главное управление противоминной деятельности МО Украины Руслан Берегуля. Фото: Минобороны

Напомним, украинская машина для разминирования "Змей" успешно прошла испытания и получила сертификат соответствия. Она может обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.

Ранее в Украине открыли Офис противоминной деятельности Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Этот координационный орган отвечает за планирование, мониторинг и практическую составляющую выполнения задач по разминированию.

война Минобороны Украина безопасность разминирование

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