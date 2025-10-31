Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
ССО знищили новітній "БУК-М3" росіян — подробиці

ССО знищили новітній "БУК-М3" росіян — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 13:45
Оновлено: 14:14
Як знищили "БУК-М3" і "НЕБО-У" — що відомо від ССО
БУК-М3. Фото: росЗМІ

Сили спеціальних операцій України повідомили про вдалу операцію, в результаті якої було знищено новітній зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3", що становив серйозну загрозу для української авіації. Паралельно уражено радіолокаційну станцію раннього виявлення "НЕБО-У", що суттєво послаблює можливості ворога контролювати повітряний простір.

Про це повідомила  пресслужба ССО ЗСУ у п'ятницю, 31 жовтня.

Читайте також:

Удари по ворожій ППО — що сталося

У ніч проти 28 вересня Сили спеціальних операцій України у взаємодії з повстанським рухом в РФ "Черная Искра" провели спеціальні заходи, в результаті чого було виведено з ладу два критичні елементи системи ППО ворога. У Ростовській області на металобрухт перетворилися зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" та радіолокаційна станція раннього виявлення "НЕБО-У".

ССО знищили новітній "БУК-М3" ворога — подробиці - фото 1

"Вартість кожного з комплексів вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів", — повідомляє пресслужба ССО. 

Можливості цих комплексів обмежували роботу української авіації у прифронтовій смузі. "БУК-М3" здатний уражати цілі на відстані до 80 км, а "НЕБО-У" виявляє літаки на відстані до 400 км — тепер ці загрози нейтралізовано. ССО наголосили, що подібні удари підривають боєздатність противника і сприяють ефективності українських deep-strike операцій, поступово наближаючи момент стратегічного виснаження ворога.

Нагадаємо, що 14 вересня спецпризначенці ГУР успішно знищили сучасний російський ЗРК "Бук-М3" поблизу Олександрівки на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Раніше ми також інформували, що 8 червня оператори ССО ЗСУ ліквідували установку "Бук-М3" разом із боєкомплектом, продемонструвавши високий рівень координації та професійності.

ЗСУ ППО ССО ЗРК "Бук" Сили спеціальних операцій
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
