ССО уничтожили новейший "БУК-М3" россиян — подробности

ССО уничтожили новейший "БУК-М3" россиян — подробности

Дата публикации 31 октября 2025 13:45
обновлено: 14:14
Как уничтожили "БУК-М3" и "НЕБО-У" - что известно от ССО
БУК-М3. Фото: росСМИ

Силы специальных операций Украины сообщили об удачной операции, в результате которой был уничтожен новейший зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3", представлявший серьезную угрозу для украинской авиации. Параллельно поражена радиолокационная станция раннего обнаружения "НЕБО-У", что существенно ослабляет возможности врага контролировать воздушное пространство.

Об этом сообщила пресс-служба ССО ВСУ в пятницу, 31 октября.

Удары по вражеской ПВО — что произошло

В ночь на 28 сентября Силы специальных операций Украины во взаимодействии с повстанческим движением в РФ "Черная Искра" провели специальные мероприятия в результате чего были выведены из строя два критических элемента системы ПВО врага. В ростовской области на металлолом превратились зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" и радиолокационная станция раннего обнаружения "НЕБО-У".

ССО знищили новітній "БУК-М3" ворога — подробиці - фото 1

"Стоимость каждого из комплексов измеряется несколькими сотнями миллионов долларов", — сообщает пресс-служба ССО.

Возможности этих комплексов ограничивали работу украинской авиации в прифронтовой полосе. "БУК-М3" способен поражать цели на расстоянии до 80 км, а "НЕБО-У" обнаруживает самолеты на расстоянии до 400 км — теперь эти угрозы нейтрализованы. ССО отметили, что подобные удары подрывают боеспособность противника и способствуют эффективности украинских deep-strike операций, постепенно приближая момент стратегического истощения врага.

Напомним, что 14 сентября спецназовцы ГУР успешно уничтожили современный российский ЗРК "Бук-М3" вблизи Александровки на временно оккупированной территории Запорожской области.

Ранее мы также информировали, что 8 июня операторы ССО ВСУ ликвидировали установку "Бук-М3" вместе с боекомплектом, продемонстрировав высокий уровень координации и профессионализма.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
