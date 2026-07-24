США запровадили нові мита для понад 80 країн: в списку є Росія

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Карина Приходько Редактор

Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита для понад 80 країн після рішення Верховного суду. До списку, зокрема потрапили, Росія, Канада, Мексика та держави Євросоюзу. Для більшості товарів ставка становитиме від 10% до 12,5%.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.

Нові мита США для понад 80 країн

Зазначається, що нові тарифи замінили попередні глобальні мита, які Верховний суд США скасував, визнавши їх незаконними. Адміністрація Трампа запровадила нові обмеження, використавши інші положення торговельного законодавства.

Нові обмеження обґрунтували тим, що основні економічні партнери не вжили належних заходів для боротьби з примусовою працею. За даними видання, Росія, зокрема, підпадає під американське розслідування щодо боротьби з примусовою працею. РФ вказана у переліку країн, щодо яких застосовується ставка 12,5%.

Окремо Трамп анонсував 50% мита на широкий перелік товарів із Канади, які мають набути чинності вже у серпні.

Як писали Новини.LIVE, у травні Трамп скасував мита на шотландське віскі. Таке рішення президент ухвалив після зустрічі з Чарльзом III.

Також повідомляли, що нещодавно сенатори США представили оновлену версію законопроекту Ліндсі Грема про санкції проти Росії. Нова версія документа пом'якшує загрозу введення тарифів проти Китаю, Індії та інших імпортерів російської нафти й газу.