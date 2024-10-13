США попереджають своїх громадян про загрози біля релігійних установ у Румунії

США закликали не відвідувати релігійні установи Румунії — яка причина
Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян не відвідувати релігійні установи у Румунії. Також просять бути обережними біля будівель.
Про це повідомила пресслужба посольства країни в Бухаресті.
Заклик не відвідувати релігійні установи в Румунії
Відомство повідомило, що отримало інформацію про можливі загрози, спрямовані на синагоги, храми та мечеті в Румунії протягом вихідних з 11 по 13 жовтня.
Внаслідок цього посольство закликало громадян США проявляти підвищену обережність поблизу релігійних установ.
Реакція служби розвідки Румунії
У розвідці зазначили, що не володіють інформацією, яка б виправдовувала підвищення рівня терористичної загрози. Водночас там зазначили, що діятимуть з підвищеною увагою, аби захистити безпеку Румунії.
Нагадаємо, Україна отримала ще одну систему протиракетної оборони Patriot, яку передала Румунія.
А 4 жовтня у сейсмічній зоні Вранча у Румунії стався землетрус. Підземні поштовхи були відчутні навіть у прикордонних районах Одеської області.
Читайте Новини.LIVE!