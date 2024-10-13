США попереджають своїх громадян про загрози біля релігійних установ у Румунії

Неканонічна православна церква в Румунії. Фото: Wikipedia

Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян не відвідувати релігійні установи у Румунії. Також просять бути обережними біля будівель.

Про це повідомила пресслужба посольства країни в Бухаресті.

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Заклик не відвідувати релігійні установи в Румунії

Відомство повідомило, що отримало інформацію про можливі загрози, спрямовані на синагоги, храми та мечеті в Румунії протягом вихідних з 11 по 13 жовтня.

Внаслідок цього посольство закликало громадян США проявляти підвищену обережність поблизу релігійних установ.

Реакція служби розвідки Румунії

У розвідці зазначили, що не володіють інформацією, яка б виправдовувала підвищення рівня терористичної загрози. Водночас там зазначили, що діятимуть з підвищеною увагою, аби захистити безпеку Румунії.

Нагадаємо, Україна отримала ще одну систему протиракетної оборони Patriot, яку передала Румунія.

А 4 жовтня у сейсмічній зоні Вранча у Румунії стався землетрус. Підземні поштовхи були відчутні навіть у прикордонних районах Одеської області.