США предупреждают своих граждан об угрозах возле религиозных учреждений в Румынии

Неканоническая православная церковь Румынии. Фото: Wikipedia

Соединенные Штаты Америки призвали своих граждан не посещать религиозные учреждения в Румынии. Также просят быть осторожными возле зданий.

Об этом сообщила пресс-служба посольства страны в Бухаресте.

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Призыв не посещать религиозные учреждения в Румынии

Ведомство сообщило, что получило информацию о возможных угрозах, направленных на синагоги, храмы и мечети в Румынии в течение выходных с 11 по 13 октября.

Вследствие этого посольство призвало граждан США проявлять повышенную осторожность вблизи религиозных учреждений.

Реакция службы разведки Румынии

В разведке отметили, что не владеют информацией, оправдывающей повышение уровня террористической угрозы. В то же время там отметили, что будут действовать с повышенным вниманием, чтобы защитить безопасность Румынии.

Напомним, Украина получила еще одну систему противоракетной обороны Patriot, которую передала Румыния.

А 4 октября в сейсмической зоне Вранча в Румынии произошло землетрясение. Подземные толчки были ощутимы даже в приграничных районах Одесской области.