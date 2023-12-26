США у відповідь атакували об'єкти "Хезболла" в Іраку

Авіабаза Айн аль-Асад в Іраку. Фото (ілюстративне): АР

Після удару безпілотником по американській базі в Іраку та Сирії, США вдарили по об'єктах угруповання руху "Катаїб Хезболла". Таке доручення дав президент Америки Джо Байден.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

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Удар по об'єктах "Хезболли" в Іраку

Як відомо, зранку 25 грудня, американських військових на півночі Іраку атакував безпілотник з одностороннім керуванням. Внаслідок удару троє військових були поранені, один із них перебуває у важкому стані.

Після цього армія США завдала ударів по об’єктах "Катаїб Хезболла" у відповідь "на серію нападів на американський персонал в Іраку і Сирії" з боку бойовиків, підтримуваних Іраном.

"Сьогодні, за вказівкою президента Байдена, збройні сили США завдали необхідних і пропорційних ударів по трьох об'єктах, що використовуються "Катаїб Хезболла" та пов'язаними з нею угрупованнями в Іраку", — йдеться у повідомленні Пентагону.

Окрім того, міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що такі удари США у відповідь "мають на меті підірвати і послабити можливості пов'язаних з Іраном бойовиків, які несуть безпосередню відповідальність за ці напади".

Нагадаємо, ще наприкінці листопада американські війська чотири рази були атаковані в Іраку та Сирії із застосуванням ракет і бойових безпілотників. Обійшлося без втрат та пошкоджень інфраструктури.