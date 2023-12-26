США в ответ атаковали объекты "Хезболла" в Ираке

Авиабаза Айн аль-Асад в Ираке. Фото (иллюстративный): АР

После удара беспилотником по американской базе в Ираке и Сирии США ударили по объектам группировки движения "Катаиб Хезболла". Такое поручение дал президент Америки Джо Байден.

Об этом говорится на сайте Пентагона.

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Как известно, утром 25 декабря американских военных на севере Ирака атаковал беспилотник с односторонним управлением. В результате удара трое военных были ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.

После этого армия США нанесла удары по объектам "Катаиб Хезболла" в ответ на "серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии" со стороны боевиков, поддерживаемых Ираном.

"Сегодня, по указанию президента Байдена, вооруженные силы США нанесли необходимые и пропорциональные удары по трем объектам, используемым "Катаиб Хезболла" и связанными с ней группировками в Ираке", — говорится в сообщении Пентагона.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что такие ответные удары "имеют целью подорвать и ослабить возможности связанных с Ираном боевиков, которые несут непосредственную ответственность за эти нападения".

Напомним, еще в конце ноября американские войска четырежды были атакованы в Ираке и Сирии с применением ракет и боевых беспилотников. Обошлось без потерь и повреждений инфраструктуры.