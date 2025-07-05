Китай і США проведуть переговори про TikTok — відома дата

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже найближчим часом Вашингтон проведе переговори з Пекіном щодо ТікТок. Це може відбутися 7 або 8 липня.

Про це повідомляє Reuters.

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Переговори США і Китаю про ТікТок

Трамп заявив, що США майже мають готову угоду щодо продажу програми для коротких відео ТікТок. Він вважає, що переговори з Китаєм з приводу цього розпочнуться вже у понеділок чи вівторок.

"Я думаю, що ми почнемо у понеділок чи вівторок... розмови з Китаєм, можливо з президентом Сі або одним із його представників, але ми б майже досягли угоди", — сказав Трамп журналістам у літаку Air Force One.

Також зазначається, що у травні цього року президента США продовжив до 17 вересня термін, до якого китайська компанія ByteDance мала позбутися американських активів TikTok.

За даними видання, цієї весни готувалася угода про виділення американських операцій ТікТок у нові фірму, яка базується в США. Більшістю власників фірми будуть американські інвестори, які й керуватимуть нею, але її було призупинено після того, як Китай заявив, що не схвалить її після оголошень Трампа про високі тарифи на китайські товари.

Після цього Трамп заявив, що Америці, ймовірно, доведеться отримати схвалення угоди від Китаю.

Коли його запитали, наскільки він впевнений, що Китай погодиться на угоду, він відповів, що повністю не впевнений, але сподівається, що буде результат.

"Я не впевнений, але думаю, що так. У нас із президентом Сі чудові стосунки, і я думаю, що це добре для них. Я думаю, що угода добра для Китаю, і вона добра для нас", — висловився очільник США.

Нагадаємо, у квітні Дональд Трамп заявив, що угода про передачу соцмережі TikTok під контроль американських компаній досі залишається можливою, попри нещодавню паузу в перемовинах.

Також ми писали, що TikTok можуть оштрафувати на 500 млн євро. З'ясувалося, що відеосервіс незаконно передавав дані європейських користувачів до Китаю.