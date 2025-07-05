Китай и США проведут переговоры о TikTok — известна дата

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в ближайшее время Вашингтон проведет переговоры с Пекином по ТикТок. Это может произойти 7 или 8 июля.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

Переговоры США и Китая о ТикТок

Трамп заявил, что США почти имеют готовое соглашение о продаже приложения для коротких видео ТикТок. Он считает, что переговоры с Китаем по поводу этого начнутся уже в понедельник или вторник.

"Я думаю, что мы начнем в понедельник или вторник... разговоры с Китаем, возможно, с президентом Си или одним из его представителей, но мы бы почти достигли соглашения", — сказал Трамп журналистам в самолете Air Force One.

Также отмечается, что в мае этого года президент США продлил до 17 сентября срок, до которого китайская компания ByteDance должна была избавиться от американских активов TikTok.

По данным издания, этой весной готовилось соглашение о выделении американских операций ТикТок в новую фирму, которая базируется в США. Большинством владельцев фирмы будут американские инвесторы, которые и будут управлять ею, но она была приостановлена после того, как Китай заявил, что не одобрит ее после объявлений Трампа о высоких тарифах на китайские товары.

После этого Трамп заявил, что Америке, вероятно, придется получить одобрение сделки от Китая.

Когда его спросили, насколько он уверен, что Китай согласится на сделку, он, что полностью не уверен, но надеется, что будет результат.

"Я не уверен, но думаю, что да. У нас с президентом Си прекрасные отношения, и я думаю, что это хорошо для них. Я думаю, что соглашение хорошо для Китая и оно хорошо для нас", — высказался глава США.

Напомним, в апреле Дональд Трамп заявил, что соглашение о передаче соцсети TikTok под контроль американских компаний до сих пор остается возможным, несмотря на недавнюю паузу в переговорах.

Также мы писали, что TikTok могут оштрафовать на 500 млн евро. Выяснилось, что видеосервис незаконно передавал данные европейских пользователей в Китай.