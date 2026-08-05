США продовжують переговори з Україною щодо Patriot, попри сумніви Трампа

Зенітний ракетний комплекс Patriot. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

США продовжують переговори з Україною щодо виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Попри заяви президента Дональда Трампа, консультації між сторонами не припинялися. Наразі Вашингтон і Київ обговорюють кілька можливих моделей оборонної співпраці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters у середу, 5 серпня.

США та Україна продовжують переговори щодо ракет до Patriot

США не припинили консультації з Україною щодо надання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За словами співрозмовників агентства, жодних вказівок про припинення консультацій не надходило. Саме тому обговорення між американськими виробниками озброєння, військовими та урядовцями триває.

Наразі сторони розглядають кілька можливих форматів співпраці. Серед них — виробництво окремих компонентів ракет Patriot в Україні з подальшим складанням у Німеччині, приєднання України до спільної американо-європейської програми розробки ракет-перехоплювачів. А також надання дозволу на виробництво дешевшої версії ракети PAC-3.

За інформацією трьох джерел Reuters, раніше Вашингтон здебільшого відхиляв прохання президента України Володимира Зеленського щодо локального виробництва таких ракет через безпекові ризики, пов'язані з війною. Американські військові та представники оборонної галузі наголошували на необхідності захисту чутливих технологій.

Переговорний процес очолює посол США при НАТО Метью Вітакер. Минулого місяця він відвідав Київ, де зустрівся з українськими посадовцями та представниками оборонної промисловості. Як повідомив його речник, візит був присвячений вивченню можливостей для співпраці та розвитку інновацій, які можуть бути корисними для американських військових.

Водночас високопосадовець адміністрації Дональда Трампа заявив, що США розглядають кілька напрямів майбутньої співпраці з Україною. При цьому будь-яка потенційна угода має гарантувати належний захист американських технологій.

Питання посилення антибалістичного захисту також порушувалося під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. За словами одного з джерел Reuters, Венс запевнив українського лідера, що домовленості, досягнуті між сторонами, будуть виконані.

Крім того, співрозмовники агентства припускають, що Україна може долучитися до нової програми компанії Lockheed Martin зі створення дешевшої ракети-перехоплювача Patriot PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE).

Водночас Reuters зазначає, що навіть у разі досягнення домовленості про виробництво ракет-перехоплювачів Україна не почне отримувати нові ракети раніше ніж за рік. Саме тому Київ і надалі потребуватиме додаткових постачань від союзників для покриття нагальних оборонних потреб.

Експосол України у США Ольга Стефанішина також повідомила, що Київ працює над довгостроковими закупівлями ракет PAC-3 та механізмами обміну поставками з іншими державами. За її словами, компанія Lockheed Martin уже готує відправку своєї команди до України, хоча офіційно цю інформацію Reuters не прокоментувала.

Новини.LIVE інформували, що США збільшать виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot і THAAD через скорочення власних запасів озброєння. Пентагон уклав із Lockheed Martin і Northrop Grumman контракт на понад 3 млрд доларів для розширення виробничих потужностей. Рішення ухвалили після активного використання цих ракет у війні Росії проти України та конфлікті на Близькому Сході.

Новини.LIVE також писали, що Меттью Вітакер заявив, що угода з Україною щодо виробництва ракет для систем Patriot не буде реалізована до зими. За його словами, зараз пріоритетом є посилення української протиповітряної оборони шляхом передачі додаткових засобів ППО та ракет від союзників. Вітакер також зазначив, що одним із довгострокових варіантів залишається спільне виробництво ракет з Україною або європейськими партнерами.