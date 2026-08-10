США не дають ліцензію на Patriot через страх конкуренції з Києвом: ЗМІ

Система ППО Patriot. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Сполучені Штати не готові ділитися з Києвом ліцензією на виготовлення ракет-перехоплювачів Patriot. Поки корпорації Raytheon та Lockheed офіційно заявляють про загрозу несанкціонованої передачі технологій, у Республіканській партії справжньою причиною називають страх перед українськими зброярами, які здатні здешевити та оптимізувати виробництво краще за американські заводи.

Про це йдеться у статті The Atlantic, передає Новини.LIVE.

Америка не хоче надавати Україні ліцензії на ракети Patriot

Як повідомив виданню представник Республіканської партії на Капітолійському пагорбі, компанії в США бояться втратити монополію. За його словами, існує реальне занепокоєння, що українці знайдуть спосіб удосконалити Patriot, а потім виробляти їх масово й набагато дешевше, ніж це роблять існуючі лінії у США. Офіційна ж позиція корпорацій Raytheon та Lockheed звучить інакше: вони пояснюють свою відмову "ризиками крадіжки інтелектуальної власності та несанкціонованої передачі технологій".

Нещодавно тему ліцензування виробництва Володимир Зеленський порушив 28 липня у Білому домі під час переговорів із Дональдом Трампом. Українська делегація наполягала не лише на довгостроковій угоді, а й просила терміново виділити кількасот ракет із наявних американських арсеналів.

Американський президент цей запит відхилив. Свою відмову Трамп аргументував пріоритетами Сполучених Штатів на Близькому Сході та нестачею самих перехоплювачів. За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), протягом останніх шести місяців війни проти Ірану американська армія використала близько двох третин власних запасів для комплексів Patriot. Згодом, через два дні після переговорів із Зеленським, Трамп дав інтерв'ю Financial Times. У ньому він назвав систему "надзвичайною зброєю" та наголосив, що Штати "повинні бути обережними щодо того, кому дають ліцензію".

Навіть за умови схвалення ліцензії, розгортання повноцінного виробництва потребуватиме кількох років. У перспективі потужності українського військово-промислового комплексу дозволили б Києву не лише забезпечувати власні потреби, а й постачати надлишкові ракети самим США та їхнім союзникам. Проте саме перспектива такої високої ефективності лякає американських виробників.

За даними аналітиків The Atlantic, ВПК України вже демонструє стрімке зростання, поступово зменшуючи залежність держави від зовнішньої підтримки. Показовою є статистика випуску безпілотників, оскільки вже зараз українські підприємства виготовляють близько 10 мільйонів дронів щорічно, тоді як у США цей показник становить лише 100 тисяч.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, на тлі регулярних балістичних атак з боку Росії, Володимир Зеленський обговорив із норвезьким прем'єром Йонасом Гаром Стере зміцнення української системи протиповітряної оборони й захист від ворожих обстрілів, під час якого очільник уряду Норвегії підтвердив готовність посприяти із наданням зенітних комплексів та налагодити взаємодію з державами, що володіють технологіями перехоплення балістичних ракет.

Тим часом до європейського протиракетного проєкту FREYJA приєдналися вже десять європейських країн, а Київ сподівається на практичні досягнення в межах цієї ініціативи та створення власних балістичних озброєнь на межі 2026–2027 років.

Водночас Сполучені Штати нарощують випуск ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot і комплексів THAAD через виснаження власних арсеналів. Відомо, що Пентагон уже підписав багатомільярдну угоду з корпораціями Lockheed Martin та Northrop Grumman на виготовлення критично важливих деталей, відреагувавши на масове застосування цих боєприпасів у ході бойових дій в Україні та на Близькому Сході.