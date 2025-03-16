Шторм у США — щонайменше 34 людини загинули

Жінка на місці зруйнованого будинку. Фото: RTE

Смертоносний шторм, що пронісся центральною та південною частинами США, знищив будинки, школи та перевертав вантажівки. Унаслідок негоди загинули щонайменше 34 людини.

Про це повідомляє Associated Press.

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У штаті Міссурі місцевий житель Дакота Гендерсон розповів, що під час рятувальної операції разом з іншими добровольцями вони знайшли тіла п’яти загиблих неподалік від будинку його тітки, який майже повністю зруйнувало стихією. За даними влади, у штаті загинули щонайменше 12 людей.

"Це була жахлива ніч. Це дуже важко сприймати, особливо через жертви, яких забрав цей шторм", — сказав Гендерсон, стоячи неподалік від залишків будинку, звідки він допомагав рятувати тітку через вікно єдиної вцілілої кімнати.

Коронер округу Батлер Джим Акерс повідомив, що один із будинків, де загинув чоловік, був повністю зруйнований.

"Це просто поле уламків. Підлога була догори дриґом, ми ходили по стінах", — зазначив він.

У штаті Міссісіпі губернатор Тейт Рівз підтвердив, що стихія забрала життя шістьох людей у трьох округах. Ще троє вважаються зниклими безвісти. Тим часом шторм рушив далі на схід, у штат Алабама, де повідомляється про пошкоджені будинки та заблоковані дороги.

В Арканзасі офіційно підтвердили загибель трьох людей, а губернаторка Сара Хакабі Сандерс оголосила надзвичайний стан у штаті.

У штатах Міссурі, Арканзасі, Техасі, Оклахомі, Канзасі та Міссісіпі понад 200 тисяч людей залишилися без електрики.

Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків стихії та пошук зниклих безвісти.

Раніше синоптики спрогнозували негоду і в Україні до кінця доби 16 березня.

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