Шторм в США — по меньшей мере 34 человека погибли

Женщина на месте разрушенного дома. Фото: RTE

Смертоносный шторм, который пронесся по центральной и южной частям США, уничтожил дома, школы и переворачивал грузовики. В результате непогоды погибли по меньшей мере 34 человека.

Об этом сообщает Associated Press.

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Последствия урагана

В штате Миссури местный житель Дакота Гендерсон рассказал, что во время спасательной операции вместе с другими добровольцами они нашли тела пяти погибших неподалеку от дома его тети, который почти полностью разрушило стихией. По данным властей, в штате погибли по меньшей мере 12 человек.

"Это была ужасная ночь. Это очень трудно воспринимать, особенно из-за жертв, которых забрал этот шторм", — сказал Гендерсон, стоя неподалеку от остатков дома, откуда он помогал спасать тетю через окно единственной уцелевшей комнаты.

Коронер округа Батлер Джим Акерс сообщил, что один из домов, где погиб мужчина, был полностью разрушен.

"Это просто поле обломков. Пол был вверх дном, мы ходили по стенам", — отметил он.

В штате Миссисипи губернатор Тейт Ривз подтвердил, что стихия унесла жизни шести человек в трех округах. Еще трое считаются пропавшими без вести. Тем временем шторм двинулся дальше на восток, в штат Алабама, где сообщается о поврежденных домах и заблокированных дорогах.

В Арканзасе официально подтвердили гибель трех человек, а губернатор Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение в штате.

В штатах Миссури, Арканзасе, Техасе, Оклахоме, Канзасе и Миссисипи более 200 тысяч человек остались без электричества.

Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий стихии и поиск пропавших без вести.

Ранее синоптики спрогнозировали непогоду и в Украине до конца суток 16 марта.

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