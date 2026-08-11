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Головна Новини дня США модернізують Javelin після скорочення запасів через війну в Україні

США модернізують Javelin після скорочення запасів через війну в Україні

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 09:19
США оновлять Javelin після скорочення запасів
Солдат із Javelin. Фото: Pia.ge

Компанія Kratos Defense отримала масштабний контракт від армії США на модернізацію протитанкових комплексів Javelin. Модернізація дозволить американцям повністю оновити застарілі компоненти ракетної системи. Повідомляється, що потреба в цьому виникла після масштабного спустошення американських складських запасів через постачання Javelin на війну в Україні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Kratos.

Оновлення технології

Наразі Пентагон змушений форсувати роботу військових заводів для відновлення власного оборонного потенціалу.

Створення нових інфрачервоних головок наведення дозволить відмовитися від старих мікросхем, які вже зняті з виробництва, та забезпечить безперебійне збирання ракет протягом наступного десятиліття.

Розробку та виробництво нової головки наведення Kratos здійснюватиме у своєму Центрі передових технологій виробництва у  штаті Алабама. Після завершення робіт готовий до серійного виробництва компонент має пройти випробування армії США.

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Завдяки укладеному контракту з приватними розробниками армія США сподівається не лише наздогнати втрачені обсяги, а й отримати значно ефективнішу зброю для протидії сучасній бронетехніці.

Як писали Новини.LIVE раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна встояла на початку повномасштабного вторгнення тільки тому, що США передали їй протитанкові комплекси Javelin. За його словами, без них російські війська захопили б Київ за один день. 

Також ми повідомляли, що у Великій Британії закликали міжнародних партнерів негайно наростити обсяги поставок озброєння для захисту українських міст до початку зими. Міністр оборони країни Вес Стрітінг наголосив, що Лондон мобілізує всі наявні ресурси союзників, щоб терміново знайти та передати ЗСУ дефіцитні ракети для комплексів протиповітряної оборони.

зброя Пентагон Javelin
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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