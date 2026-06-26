США більше не є нейтральним посередником між Україною та РФ: заява Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

США офіційно підписали документ, який підтверджує їхню активну підтримку України. Відтепер Вашингтон не займає позицію нейтрального посередника у відносинах між Києвом та Москвою. Подібне рішення підсилить міжнародну коаліцію, яка захищає інтереси української держави.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні в Антібі, передає Новини.LIVE.

Як змінилася позиція США щодо війни між РФ і Україною

"Уперше США підписали разом із нами текст, у якому чітко сказано, що вони більше не є нейтральними посередниками, а разом із нами підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, військову та енергетичну допомогу, а також санкції проти Росії", — заявив французький лідер.

На його думку, такий крок є спражньою зміною і свідчить про те, що США, Канада, Японія та європейські країни наразі мають схоже ставлення до російсько-української війни.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона повідомляв, що французькі військово-морські сили зупинили судно Deliver, яке входить до складу тіньового флоту РФ. Плавзасіб затримали поблизу берегів Сицилії. Він порушив норми морського права.

Також Новини.LIVE з посиланням на лідера Франції писав, що президент США Дональд Трамп донедавна вважав, що Україна програє війну, тому наполягав на якнайшвидшому досягненні мирної угоди. Наразі американський політик змінив свою думку. Він бачить, що українці — мужні й винахідливі люди.