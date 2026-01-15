Справу Миколи Сольського скерували до суду — НАБУ

Микола Сольський. Фото: Ігор Тишенко для Forbes Україна

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (НАБУ і САП) скерували до суду справу щодо ексміністра аграрної політики Миколи Сольського. Його підозрюють у заволодінні державною землею у Сумській області.

Про це інформує пресслужба НАБУ у четвер, 15 січня.

Отже, за інформацією НАБУ, до суду скеровано справу злочинної групи на чолі з колишнім народним депутатом України — головою аграрного комітету ВРУ (на момент викриття злочину — був міністром). Мовиться про Миколу Сольського.

Її учасників обвинувачують у заволодінні 2,5 тис. га державних земель у Сумській області вартістю понад 280 млн грн та намаганні заволодіти ще близько 3,2 тис. га.

Як відомо, до складу групи входили топпосадовці органів Держгеокадастру. А також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Слідство встановило, що у 2017 році власник низки сільгоспкомпаній, який згодом став народним депутатом України IX скликання та очолив аграрний комітет ВРУ, у змові з тодішнім головою Держгеокадастру та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею в інтересах приватного агрохолдингу.

Йшлося про ділянки, які перебували у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Як реалізовувалася злочинна схема за участю Сольського

За даними НАБУ, схема реалізовувалась у кілька етапів.

Спочатку її учасники забезпечили знищення документів, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Аби унеможливити передачу землі стороннім особам, її виставили на аукціон з продажу права оренди, однак жодних торгів так і не було проведено.

Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у приватну власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю.

Водночас умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. її учасники заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2,5 тис. га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 280 млн грн

Вони також здійснили спробу заволодіти 3244 га землі вартістю понад 195 млн грн, однак детективи НАБУ та прокурори САП наклали на ділянки арешт.

Скриншот повідомлення НАБУ/Facebook

Нагадаємо, що у січні 2025 року Микола Сольський попросив суд дозволити йому виїхати за кордон.

Раніше ми інформували, що у травні 2024 року Верховна Рада звільнила міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського.