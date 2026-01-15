Дело Николая Сольского направили в суд — НАБУ

Николай Сольский. Фото: Игорь Тишенко для Forbes Украина

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура (НАБУ и САП) направили в суд дело в отношении экс-министра аграрной политики Николая Сольского. Его подозревают в завладении государственной землей в Сумской области.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ в четверг, 15 января.

Реклама

Читайте также:

Дело экс-министра Сольского направили в суд — что известно

Итак, по информации НАБУ, в суд направлено дело преступной группы во главе с бывшим народным депутатом Украины — председателем аграрного комитета ВРУ (на момент разоблачения преступления — был министром). Речь идет о Николае Сольском.

Ее участников обвиняют в завладении 2,5 тыс. га государственных земель в Сумской области стоимостью более 280 млн грн и попытке завладеть еще около 3,2 тыс. га.

Как известно, в состав группы входили топ-чиновники органов Госгеокадастра. А также лица, которые контролировали деятельность этих органов, так называемые кураторы.

Следствие установило, что в 2017 году владелец ряда сельхозкомпаний, который впоследствии стал народным депутатом Украины IX созыва и возглавил аграрный комитет ВРУ, в сговоре с тогдашним председателем Госгеокадастра и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей в интересах частного агрохолдинга.

Речь шла об участках, которые находились в пользовании двух госпредприятий на Сумщине.

Как реализовывалась преступная схема с участием Сольского

По данным НАБУ, схема реализовывалась в несколько этапов.

Сначала ее участники обеспечили уничтожение документов, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями.

Чтобы исключить передачу земли посторонним лицам, ее выставили на аукцион по продаже права аренды, однако никаких торгов так и не было проведено.

В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра участки передали в частную собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю.

В то же время условием получения земли в собственность было подписание договора о ее передаче в аренду агрохолдинга еще до момента получения.

В результате реализации сделки в 2017-2021 гг. ее участники завладели 1250 земельными участками общей площадью 2,5 тыс. га, стоимость которых на момент совершения преступления составляла более 280 млн грн

Они также предприняли попытку завладеть 3244 га земли стоимостью более 195 млн грн, однако детективы НАБУ и прокуроры САП наложили на участки арест.

Скриншот сообщения НАБУ/Facebook

Напомним, что в январе 2025 года Николай Сольский попросил суд разрешить ему выехать за границу.

Ранее мы информировали, что в мае 2024 года Верховная Рада уволила министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского.