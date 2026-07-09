Смерть Аднана Ківана в Odrex в Одесі 2024 року — чому понад 7 місяців затягують справу

Лікарня Odrex. Фото: odrex.ua

Перше судове засідання по суті у кримінальному провадженні щодо лікарів приватної клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської не відбулося через клопотання сторони захисту. За версією слідства, неналежне виконання ними професійних обов'язків могло призвести до смерті бізнесмена Аднана Ківана.

Київський районний суд Одеси задовольнив клопотання сторони захисту та переніс розгляд справи на 9 липня.

Розгляд кримінальної справи здійснюється у закритому режимі. Відповідне рішення Київський районний суд Одеси ухвалив оскільки в ході судового розгляду досліджуватимуться медична документація та інші матеріали щодо лікування пацієнта Аднана Ківана, які містять лікарську таємницю.

Саме під час першого судового засідання по суті суд мав розпочати безпосереднє дослідження доказів, які становлять основу обвинувачення: медичної документації, висновків судово-медичних експертиз, клінічних протоколів та інших матеріалів справи щодо смерті Аднана Ківана. Крім того, у дослідженні доказів має брати участь залучений судом лікар-онколог, який надаватиме суду фахові роз'яснення з питань, що потребують спеціальних медичних знань.

Втім, перейти до дослідження доказів суд так і не зміг. Як повідомляє УНН, під час судового засідання захисники одного з обвинувачених заявили, що не встигли підготуватися до засідання, а також беруть участь в іншому судовому процесі, призначеному на ту саму дату. Головуючий суддя Віктор Чаплицький визнав наведені стороною захисту обставини поважними та відклав розгляд справи.

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Це вже не перший випадок, коли у цій справі суд не може перейти до дослідження доказів. Попри те, що обвинувальний акт щодо Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської надійшов до суду понад сім місяців тому, цей етап судового розгляду досі не розпочався.

Спочатку кримінальна справа лікарів Odrex розглядалась в Приморському районному суді Одеси. Уже під час підготовчого провадження розгляд неодноразово відкладався через неявку захисників обвинувачених лікарів, а також подання стороною захисту процесуальних клопотань, зокрема про повернення обвинувального акта прокурору та витребування додаткових документів.

В момент, коли Приморський районний суд Одеси мав перейти до розгляду справи по суті — адвокати одного з обвинувачених заявили відвід головуючій судді, а після відмови у його задоволенні звернулися з клопотанням про передачу кримінального провадження до іншого суду.

У зв'язку зі зміною складу суду Київський районний суд був зобов'язаний повторно провести підготовче провадження. Водночас і на цьому етапі слухання неодноразово переносилися: спочатку через неявку захисників обох обвинувачених, а згодом — через повідомлення про тимчасову непрацездатність адвокатки однієї з обвинувачених. При цьому суд пропонував стороні захисту взяти участь у засіданнях у режимі відеоконференції, однак цією можливістю вона не скористалася.

Таким чином, після проходження підготовчого провадження у двох судах та низки перенесених засідань справа знову повернулася до етапу очікування першого розгляду по суті.

Як повідомляли Новини.LIVE, 28 жовтня 2024 року помер відомий одеський бізнесмен Аднан Ківан після тривалого лікування онкології. Лікарі Odrex припустилися серйозних порушень, що могли призвести до смерті — медикам повідомили про підозри. Експертиза визначила, що причиною летального наслідку став сепсис, який розвинувся через неправильне надання медичної допомоги.

Згодом в Odrex відреагували на звинувачення та підозри, заявивши, що співпрацюють з усіма компетентними органами й надають інформацію для розслідування. Водночас у лікарні назвали тиском і порушенням презумпції невинуватості розголошення персональних даних працівників та запевнили, що лікарі діють відповідно до сучасних медичних стандартів.

Міністерство охорони здоров’я України 28 листопада 2025 року зупинило дію ліцензії "Дому Медицини", що належить до мережі Odrex. Причиною цього відомство назвало те, що під час позапланової перевірки заклад не надав документи, які б підтверджували відповідність клініки вимогам законодавства. Приводом перевірки стала підозра щодо неналежних умов ведення медичної практики.