Смерть Аднана Кивана в Odrex в Одессе в 2024 году — почему дело затягивается уже более 7 месяцев

Больница Odrex. Фото: odrex.ua

Первое судебное заседание по существу дела в рамках уголовного производства в отношении врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской не состоялось из-за ходатайства стороны защиты. По версии следствия, ненадлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей могло привести к смерти бизнесмена Аднана Кивана.

Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство стороны защиты и перенес рассмотрение дела на 9 июля.

Рассмотрение уголовного дела проходит в закрытом режиме. Соответствующее решение Киевский районный суд Одессы принял, поскольку в ходе судебного разбирательства будут изучаться медицинская документация и другие материалы, касающиеся лечения пациента Аднана Кивана, которые содержат врачебную тайну.

Именно во время первого судебного заседания по существу суд должен был приступить к непосредственному изучению доказательств, составляющих основу обвинения: медицинской документации, заключений судебно-медицинских экспертиз, клинических протоколов и других материалов дела о смерти Аднана Кивана. Кроме того, в рассмотрении доказательств должен принимать участие привлеченный судом врач-онколог, который будет давать суду профессиональные разъяснения по вопросам, требующим специальных медицинских знаний.

Впрочем, приступить к изучению доказательств суду так и не удалось. Как сообщает УНН, во время судебного заседания защитники одного из обвиняемых заявили, что не успели подготовиться к заседанию, а также участвуют в другом судебном процессе, назначенном на ту же дату. Председательствующий судья Виктор Чаплицкий признал приведенные стороной защиты обстоятельства уважительными и отложил рассмотрение дела.

Читайте также:

Это уже не первый случай, когда по данному делу суд не может приступить к рассмотрению доказательств. Несмотря на то, что обвинительный акт в отношении Виталия Русакова и Марины Белоцерковской поступил в суд более семи месяцев назад, этот этап судебного разбирательства до сих пор не начался.

Изначально уголовное дело врачей Odrex рассматривалось в Приморском районном суде Одессы. Уже на стадии подготовительного производства рассмотрение неоднократно откладывалось из-за неявки защитников обвиняемых врачей, а также подачи стороной защиты процессуальных ходатайств, в частности о возвращении обвинительного акта прокурору и истребовании дополнительных документов.

В тот момент, когда Приморский районный суд Одессы должен был перейти к рассмотрению дела по существу, адвокаты одного из обвиняемых заявили отвод председательствующей судье, а после отказа в его удовлетворении обратились с ходатайством о передаче уголовного производства в другой суд.

В связи с изменением состава суда Киевский районный суд был вынужден повторно провести подготовительное производство. В то же время и на этом этапе слушания неоднократно переносились: сначала из-за неявки защитников обоих обвиняемых, а впоследствии — из-за сообщения о временной нетрудоспособности адвоката одной из обвиняемых. При этом суд предлагал стороне защиты принять участие в заседаниях в режиме видеоконференции, однако этой возможностью она не воспользовалась.

Таким образом, после прохождения подготовительного производства в двух судах и ряда перенесенных заседаний дело вновь вернулось к этапу ожидания первого рассмотрения по существу.

Как сообщали Новини.LIVE, 28 октября 2024 года скончался известный одесский бизнесмен Аднан Киван после длительного лечения онкологии. Врачи Odrex допустили серьезные нарушения, которые могли привести к смерти — медикам сообщили о подозрениях. Экспертиза установила, что причиной летального исхода стал сепсис, развившийся из-за неправильного оказания медицинской помощи.

Впоследствии в Odrex отреагировали на обвинения и подозрения, заявив, что сотрудничают со всеми компетентными органами и предоставляют информацию для расследования. В то же время в больнице назвали давлением и нарушением презумпции невиновности разглашение персональных данных сотрудников и заверили, что врачи действуют в соответствии с современными медицинскими стандартами.

28 ноября 2025 года Министерство здравоохранения Украины приостановило действие лицензии "Дома медицины", входящего в сеть Odrex. Причиной этого ведомство назвало то, что во время внеплановой проверки учреждение не предоставило документы, подтверждающие соответствие клиники требованиям законодательства. Поводом для проверки стало подозрение в ненадлежащих условиях ведения медицинской практики.