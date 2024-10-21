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Справа Гринкевича про закупівлю одягу для ЗСУ — відомі результати розслідування

21 жовтня 2024 13:36
Карина Приходько - Редактор
Ігор Гринкевич — ДБР завершило розслідування у справі про закупівлі для ЗСУ
Затримання Ігоря Гринкевича. Фото: ДБР
Карина Приходько - Редактор

Державне бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та членів злочинної схеми. Вони постачали неякісний військовий одяг для Сил оборони і "заробили" на цьому понад 1 млрд гривень. 

Про це повідомила пресслужба ДБР у понеділок, 21 жовтня. 

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Правоохоронці нагадали, Ігор Гринкевич очолив оборудки і залучив до них свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії уклали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд грн. Протягом 2023 року за зазначеними договорами Міноборони отримало одягу на суму майже 1,2 млрд грн.

"Поставлене майно, відповідно до висновків експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість та не могло використовуватися за своїм цільовим призначенням. Через це збитки держави склали 1 млрд 167 млн гривень", — йдеться у повідомленні. 

Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України). 

Крім того, чотирьом підозрюваним — бізнесмену, його сину та двом директорам підприємств інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Також ДБР ініціювало виявлення та накладення арештів на майно підозрюваних. 

справа Ігоря Гринкевича
Скриншот допису ДБР

Нагадаємо, після того, як правоохоронці викрили корупційні схеми Ігоря Гринкевича, він намагався дати хабар працівнику ДБР. Тоді його затримали.  Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт. 

Також відомо, що окрім Гринкевича-старшого, в справі про постачання для армії підозрюваним є його син Роман. Його затримали в Одесі після того, як він встиг побувати в розшуку. У ДБР казали, що спершу не могли затримати його, бо бракувало доказів. Згодом його таки взяли під варту.

розслідування закупівлі одяг ДБР Ігор Гринкевич ЗСУ

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14:55 Зіткнення вантажівки та маршрутки в Києві — відомо про першу жертву

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