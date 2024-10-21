Игорь Гринкевич — ГБР завершило расследование по делу о закупках для ВСУ

Задержание Игоря Гринкевича. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и членов преступной схемы. Они снабжали некачественную военную одежду для Сил обороны и "заработали" на этом более 1 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в понедельник, 21 октября.

Читайте также:

Расследование по делу Гринкевича

Правоохранители напомнили, что Игорь Гринкевич возглавил сделки и привлек к ним своего сына и других лиц. Подконтрольные им компании заключили в 2023 году договоры с Минобороны на поставку военной одежды на сумму более 1,8 млрд грн. В течение 2023 года по указанным договорам Минобороны получило одежду на сумму почти 1,2 млрд грн.

"Поставленное имущество, согласно выводам экспертиз, не отвечало техническим требованиям договоров из-за своего низкого качества и не могло использоваться по своему целевому назначению. Из-за этого убытки государства составили 1 млрд 167 млн гривен", — говорится в сообщении.

Им инкриминировано создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Кроме того, четырем подозреваемым — бизнесмену, его сыну и двум директорам предприятий инкриминирована легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Также ГБР инициировало выявление и наложение арестов на имущество подозреваемых.

Скриншот сообщения ГБР

Напомним, после того, как правоохранители разоблачили коррупционные схемы Игоря Гринкевича, он пытался дать взятку работнику ГБР. Тогда его задержали. Правоохранители направили в суд обвинительный акт.

Также известно, что кроме Гринкевича-старшего, в деле о поставках для армии подозреваемым является его сын Роман. Его задержали в Одессе после того, как он успел побывать в розыске. В ГБР говорили, что сначала не могли задержать его, потому что не хватало доказательств. Впоследствии его взяли под стражу.