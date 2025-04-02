Справа Фаріон - підсудному погрожують

Засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Сьогодні, 2 квітня, у Львові відбувається чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Захисник Немировський повідомив суд, що підсудному Зінченку погрожують у соцмережах.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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Під час засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон захисник Немировський повідомив суд, що підсудному Зінченку погрожують у соцмережах.

Окрім того, В'ячеславу Зінченку змінили співкамерників. Адвокат вимагає посилити безпеку для свого підзахисного і розмістити його в одинарній камері. Судді прийняли матеріали до загальної справи.

Нагадаємо, що у середу, 2 квітня, у Львові відбувається засідання у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинуваченому В’ячеславу Зінченко загрожує довічне ув’язнення.

Раніше матір Вʼячеслава Зінченка заявила, що справа сфальсифікована. Зокрема, йдеться також про відео та фото.