Дело Фарион - подсудимому угрожают

Дело Фарион — Зинченко угрожают в соцсетях
Сегодня, 2 апреля, во Львове проходит очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Защитник Немировский сообщил суду, что подсудимому Зинченко угрожают в соцсетях.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.
Дело об убийстве Фарион — подсудимому угрожают
Во время заседания по делу об убийстве Ирины Фарион защитник Немировский сообщил суду, что подсудимому Зинченко угрожают в соцсетях.
Кроме того, Вячеславу Зинченко сменили сокамерников. Адвокат требует усилить безопасность для своего подзащитного и разместить его в одинарной камере. Судьи приняли материалы к общему делу.
Напомним, что в среду, 2 апреля, во Львове проходит заседание по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. Обвиняемому Вячеславу Зинченко грозит пожизненное заключение.
Ранее мать Вячеслава Зинченко заявила, что дело сфальсифицировано. В частности, речь идет также о видео и фото.
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