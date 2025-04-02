Дело Фарион - подсудимому угрожают

Заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Сегодня, 2 апреля, во Львове проходит очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Защитник Немировский сообщил суду, что подсудимому Зинченко угрожают в соцсетях.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

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Во время заседания по делу об убийстве Ирины Фарион защитник Немировский сообщил суду, что подсудимому Зинченко угрожают в соцсетях.

Кроме того, Вячеславу Зинченко сменили сокамерников. Адвокат требует усилить безопасность для своего подзащитного и разместить его в одинарной камере. Судьи приняли материалы к общему делу.

Напомним, что в среду, 2 апреля, во Львове проходит заседание по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. Обвиняемому Вячеславу Зинченко грозит пожизненное заключение.

Ранее мать Вячеслава Зинченко заявила, что дело сфальсифицировано. В частности, речь идет также о видео и фото.