Німецькі військові втрапили у скандал через участь у змагання разом із росіянами

Російські солдати (два верхні ряди) позують з німецькими (третій ряд зверху) в Бангладеш. Фото: CISM

Німецьких військових перевіряють щодо участі у змаганнях, де також були присутні солдати армії РФ. Це стало відомо після того, як Міжнародна військово-спортивна асоціація (CISM) опублікувала фото зі змагань зі стрільби з лука, які відбулися в Бангладеш.

Про це повідомляє видання Bild.

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Міноборони Німеччини перевіряє інформацію про те, що їхні солдати країни могли брати участь у змагання, де також були присутні солдати росармії.

На знімках, які оприлюднила Міжнародна військово-спортивна асоціація (CISM), помітили вісьмох російських військових поруч з головою німецької делегації підполковником Крістіаном Лютцкендорфом. Змагання зі стрільби з лука, які організувала CISM, відбулися наприкінці лютого 2024 року в Бангладеш.

Як пише Bild, після цього Литва різко розкритикувала дії Міноборони Німеччини — відомо, що Литва з 2022 року бойкотує змагання, де беруть участь росіяни.

Представник департаменту Гібридних загроз Міноборони Литви вважає, що своєю участю у змаганнях РФ домагається міжнародного визнання на тлі санкцій.

"Незбагненно, що Німеччина та інші країни на третьому році війни все ще діють так, ніби агресивної війни Росії проти наших східних сусідів не існує", — заявив представник Литви.

На фото присутні 15 російських і німецьких солдатів. Фото: CISM

Реакція Міноборони Німеччини

У Міноборони Німеччини прокоментували, що провели бесіду з відповідальними людьми та винесли попередження німецьким військовим.

"Як тільки стало відомо про фотографії, міністерство негайно відреагувало і обговорило це питання з відповідальними особами. Солдати Бундесверу, які брали участь у конкурсі CISM, були проінформовані. Було чітко роз'яснено, що такі фотографії є неприйнятними", — йдеться в коментарі.

Проте з'ясувалося, що німецькі військові брали участь ще у двох заходах разом із росіянами: на 79 генасамблеї CISM у травні 2024 року в Танзанії та на чемпіонаті організації з баскетболу у червні в Сербії.

Були опубліковані відповідні фото, де видно німецьких солдатів.

У Танзанії російський генерал-майор Олег Боцман (позначений червоним) позує разом із німецьким полковником Дірком Шведе (позначений синім). Фото: CISM

На запит Bild у Міноборони Німеччини заявили, що з літа перевіряють німецьких солдатів щодо участі у змаганнях разом із російськими та білоруськими військовими.

Бундесвер пообіцяв, що якщо факт підтвердять, то участь буде "принципово скасовано".

Нагадаємо, найбільш кричущими випадками з точки зору допуску до спортивних змагань та отримання ліцензій росіян та білорусів, незважаючи на їхню підтримку війни РФ проти України, є Міжнародна Федерація боротьби та дзюдо. Про це заявив т.в.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

Також Новини.LIVE писали, що незадовго до початку Олімпійських ігор все більше російських команд відмовлялися від участі на головному турнірі чотириріччя. Сталося це через критерії МОК щодо допуску росіян до ОІ-2024.