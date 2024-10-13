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Спортивный скандал — немецкие военные приняли участие в соревнованиях вместе с россиянами

13 октября 2024 16:35
Галина Шподарева - редактор
Немецкие военные попали в скандал из-за участия в соревнованиях вместе с россиянами
Российские солдаты (два верхних ряда) позируют с немецкими (третий ряд сверху) в Бангладеш. Фото: CISM
Галина Шподарева - редактор

Немецких военных проверяют на участие в соревнованиях, где также присутствовали солдаты армии РФ. Это стало известно после того, как Международная военно-спортивная ассоциация (CISM) опубликовала фото с соревнований по стрельбе из лука, состоявшихся в Бангладеш.

Об этом сообщает издание Bild.

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Минобороны Германии проверяет информацию о том, что их солдаты страны могли участвовать в соревнования, где также присутствовали солдаты росармии. 

На снимках, которые обнародовала Международная военно-спортивная ассоциация (CISM), заметили восьмерых российских военных рядом с главой немецкой делегации подполковником Кристианом Лютцкендорфом. Соревнования по стрельбе из лука, которые организовала CISM, состоялись в конце февраля 2024 года в Бангладеш. 

Как пишет Bild, после этого Литва резко раскритиковала действия Минобороны Германии — известно, что Литва с 2022 года бойкотирует соревнования, где участвуют россияне. 

Представитель департамента Гибридных угроз Минобороны Литвы считает, что своим участием в соревнованиях РФ добивается международного признания на фоне санкций.

"Непостижимо, что Германия и другие страны на третьем году войны все еще действуют так, будто агрессивной войны России против наших восточных соседей не существует", — заявил представитель Литвы.

Фото: CISM
На фото находятся 15 русских и немецких солдат. Фото: CISM

Реакция Минобороны Германии

В Минобороны Германии прокомментировали, что провели беседу с ответственными людьми и вынесли предупреждение немецким военным.

"Как только стало известно о фотографиях, министерство немедленно отреагировало и обсудило этот вопрос с ответственными лицами. Солдаты Бундесвера, которые участвовали в конкурсе CISM, были проинформированы. Было четко разъяснено, что такие фотографии являются неприемлемыми", — говорится в комментарии. 

Однако выяснилось, что немецкие военные участвовали еще в двух мероприятиях вместе с россиянами: на 79 генассамблее CISM в мае 2024 года в Танзании и на чемпионате организации по баскетболу в июне в Сербии. 

Были опубликованы соответствующие фото, где видно немецких солдат.

Фото: CISM
В Танзании российский генерал-майор Олег Боцман (обозначен красным) позирует вместе с немецким полковником Дирком Шведе (обозначен синим). Фото: CISM

На запрос Bild в Минобороны Германии заявили, что с лета проверяют немецких солдат на предмет участия в соревнованиях вместе с российскими и белорусскими военными.

Бундесвер пообещал, что если факт подтвердят, то участие будет "принципиально отменено".

Напомним, наиболее вопиющими случаями с точки зрения допуска к спортивным соревнованиям и получению лицензий россиян и белорусов, несмотря на их поддержку войны РФ против Украины, является Международная Федерация борьбы и дзюдо. Об этом заявил в.и.о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный.

Также Новини.LIVE писали, что незадолго до начала Олимпийских игр все больше российских команд отказывались от участия на главном турнире четырехлетия. Произошло это из-за критериев МОК по допуску россиян к ОИ-2024.

Германия спорт военные Соревнования Министерство обороны

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