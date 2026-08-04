Співак MONATIK пригадав, як організовував шоу до Дня Незалежності в Києві до великої війни

Дмитро MONATIK. Фото: скріншот з відео

Олександр Шорохов Редактор

Відомий український виконавець MONATIK поділився враженнями від бурхливого прийому латвійської та української публіки на масштабному фестивалі UKRFEST у Ризі та пригадав свій унікальний досвід організації святкового шоу до Дня Незалежності України на Софійській площі. Також артист висловив глибоку вдячність українським військовим за можливість продовжувати творити національну культуру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на коментар MONATIKа головній редакторці Олені Халік після його виступу на фестивалі UKRFEST.

Український вайб у Латвії

Виконавець зумів повноцінно відчути неймовірну енергетику закордонної аудиторії одразу після завершення свого виступу.

"Я відчуваю, що вайб тут дуже крутий, український. Наші люди дуже гучні", — розповів артист.

MONATIK підкреслив, що його команда приїхала на цей захід із особливим зарядом бадьорості, щоб привезти за кордон справжнє українське повітря.

Організація святкового шоу на Софійській

Вже за кілька тижнів наша країна святкуватиме тридцять п'яту річницю своєї незалежності, хоча спогади про минулі ювілеї ще дуже свіжі. Співак брав безпосередню участь як музичний продюсер у підготовці великого концерту на Софійській площі у 2019 році.

"Там дуже багато людей було задіяно, і режисером була Катя Царик, а я був музичним продюсером, який збирав це, попурі, в одну пісню, що було, здається, непосильною задачею. Але це вдалося. Я ніколи цього не забуду. Це був цікавий експеримент", — поділився спогадами співак.

Вдячність українським захисникам

Окремо MONATIK побажав українцям якнайшвидшого досягнення справжнього спокою та миру.

"Я дуже хочу, щоб зовсім скоро День Незалежності мы ще й святкували як день миру, день перемоги, день спокою і справжньої такої нашої вільної Незалежності. Я цього нам всім бажаю. За це кожен день стоять наші військові, яким шана і хвала, і вдячність, за те, щоб майбутні покоління дітей могли вільно дихати на рідній землі", — підкреслив співак.

Як писали Новини.LIVE раніше, у столиці Латвії Ризі відбувся масштабний український фестиваль UKRFEST, який зібрав українців з різних країн світу. Захід став платформою для підтримки української культури, єднання діаспори та допомоги військовим, а на сцені виступили відомі виконавці Jerry Heil, Ірина Білик та команда MONATIK, яка завершила захід спільним виконанням гімну разом із залом.

Також ми повідомляли, що український співак Іво Бобул поділився враженнями від виступу в Ризі на фестивалі UkrFest та подякував Латвії за ставлення до України. Іво Бобул зазначив, що понад 30 років не був у Латвії і був приємно здивований теплою зустріччю та підтримкою глядачів.