Іво Бобул на UkrFest у Ризі подякував Латвії за підтримку України

Іво Бобул. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Український співак Іво Бобул поділився враженнями від виступу в Ризі та подякував Латвії за ставлення до України. Артист зазначив, що був вражений атмосферою фестивалю та підтримкою глядачів.

Про це він заявив під час фестивалю UkrFest у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Співак розповів про теплий прийом у Ризі та підтримку шанувальників

Український співак Іво Бобул розповів про свої враження від виступу на фестивалі UkrFest у Ризі. Артист зазначив, що давно не бував у Латвії — близько 30 років, і був радий знову повернутися до країни.

Бобул подякував організатору фестивалю Василю Суховерському за можливість провести такий масштабний концерт. За словами співака, підготовка події потребує великих зусиль, а сама атмосфера на фестивалі його приємно здивувала.

"Я давно тут не був, років 30. Тепер я тут завдяки організатору цього UkrFest. Зібралися дуже багато людей. Хочу подякувати від усього серця Василю Суховерському. Щоб зробити такий концерт, це багато сил треба", — сказав артист.

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Співак також відзначив підтримку глядачів, які під час концерту співали його пісні разом із ним. Бобул назвав це великим успіхом і зізнався, що був у захваті від аудиторії.

"Сама аудиторія, яка прийшла сюди, я просто в захваті від неї", — зазначив він.

Окремо Іво Бобул подякував Латвії за підтримку України та українців, які були змушені залишити свої домівки через війну.

"Я хотів подякувати Латвії за те, що вона зробила такий жест. За ставлення до України, те, як вона відноситься до українських людей. Я вклоняюсь Латвії, і президенту, і людям, які допомагають українцям, які прихистили їх, дали роботу і шматок хліба", — наголосив співак.

Артист також додав, що йому дуже сподобалася Рига та теплий прийом, який він отримав від української громади й місцевих жителів.

Новини.LIVE інформували, що у Ризі, столиці Латвії, пройшов масштабний український фестиваль UKRFEST, який об’єднав українців з різних куточків світу. Подія стала місцем зустрічі української громади, популяризації культури та збору підтримки для військових.

Новини.LIVE писали, що нещодавно пройшов фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. На ньому польський співак Міхал Шпак, який представляв свою країну на Євробаченні-2016, розповів про теплі стосунки з українською артисткою Джамалою та підтримав Україну. Він побажав українському народу свободи, миру й любові.